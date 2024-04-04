Gediz Belediye Meclisi Üyeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

Gediz Belediye Meclisi Üyeleri Belli Oldu

Gediz Belediye Meclisi Üyeleri Belli Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belirlendi. Milliyetçi Hareket Partisi birinci olurken, AK Parti ve diğer partiler de meclis üyeleri kazandı.

04.04.2024 10:57  Güncelleme: 11:09
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyeliği seçiminde Gediz'de aldığı 3 bin 905 oy ile birinci olurken, AK Parti 2 bin 943, Yeniden Refah Partisi 410, İYİ Parti 371 oy aldı.

Bu çerçevede Gediz Belediye Meclisinin 6'nı AK Partili üyeler alırken, 7 üye de MHP'den meclis üyesi oldular.

Bu sonuçlara göre Gediz Belediye Meclis Üyeliğinde 7 kişi ile çogunluk MHP'ye geçti. MHP'den Belediye Meclis Üyesi olan isimler şu şekilde oldu: "Mehmet Gültekin (Kontenjan), Bayram Sarı (Kontenjan), İsmail Gezen, Mehmet Paksoy, Arif Güneş, Mehmet Gümüş, Celal Karakaş, Ayhan Yıldız, Ayhan Aydın.

AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğini alan 6 isim ise şu şekilde oldu: " Mehmet Demirtaş, Sait Aydemir, Aysel Bütün, Cemil Şentürk, Ahmet Rasim Tırnavi, Ersan Erkan. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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