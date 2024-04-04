Gediz Belediye Meclisi Üyeleri Belli Oldu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Meclisi üyeleri belli oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyeliği seçiminde Gediz'de aldığı 3 bin 905 oy ile birinci olurken, AK Parti 2 bin 943, Yeniden Refah Partisi 410, İYİ Parti 371 oy aldı.
Bu çerçevede Gediz Belediye Meclisinin 6'nı AK Partili üyeler alırken, 7 üye de MHP'den meclis üyesi oldular.
Bu sonuçlara göre Gediz Belediye Meclis Üyeliğinde 7 kişi ile çogunluk MHP'ye geçti. MHP'den Belediye Meclis Üyesi olan isimler şu şekilde oldu: "Mehmet Gültekin (Kontenjan), Bayram Sarı (Kontenjan), İsmail Gezen, Mehmet Paksoy, Arif Güneş, Mehmet Gümüş, Celal Karakaş, Ayhan Yıldız, Ayhan Aydın.
AK Parti'den Belediye Meclis Üyeliğini alan 6 isim ise şu şekilde oldu: " Mehmet Demirtaş, Sait Aydemir, Aysel Bütün, Cemil Şentürk, Ahmet Rasim Tırnavi, Ersan Erkan. - KÜTAHYA
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