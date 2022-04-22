Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor

22.04.2022 10:30
Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından başlatılan yol, yaya yolu ve cep otoparkı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından başlatılan yol, yaya yolu ve cep otoparkı düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Gediz' de yol, yaya yolu ve cep otoparkı düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde ilçenin dört bir yanında bakım-onarım ve yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, Gazikemal Mahallesi, Ergenekon Mahallesi ve Uluoymak Mahallesi'nde cep otoparkı uygulaması ile Salur Mahallesi Kaymakamlık Binası yanı kilit parke yol ve yaya yolu çalışması yapıyoruz.Her geçen gün artan konut ve araç sayıları ile ilçemizde oluşabilecek araç otopark sıkıntısının önüne geçmek adına vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilçe sınırları içerisinde sokak, cadde, yaya yolu, cep otoparkı ve parklarımız ile bütün kamusal alanlarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız devam edecek" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA

Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor
Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor
Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Gediz Belediyesi, Tragger, Kütahya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gediz'de yol, yaya yolu ve cep otopark çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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