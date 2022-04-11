Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı

11.04.2022 11:18
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, kurulan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı.

Gediz Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında her gün yaklaşık bin kişi iftar açarken, Kaymakam Hakan Alkan ve Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte çadırda iftar açtı.

İftar öncesi Kaymakam Alkan ve Başkan Akçadurak, yemek kazanlarının başına geçerek vatandaşlara iftarlık yemek dağıttı. Kaymakam Alkan, "Yolda kalan, evi olmayan, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza, belediyemiz tarafından kurulan çadırda Ramazan ayı boyunca sıcak yemek veriliyor. Bu uygulama Ramazan Ayı boyunca devam edecek" dedi. - KÜTAHYA

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı

YORUMLAR
500
Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu Başkan Bozdoğan, şehit ve gazi aileleriyle iftarda buluştu Yozgatlı iş insanı günlük 300 kişiyi 'Vakıf Sofrası'nda ağırlıyor Yozgatlı iş insanı günlük 300 kişiyi 'Vakıf Sofrası'nda ağırlıyor

Muharrem Akçadurak, Hakan Alkan, Kütahya, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
11:14 Mansur Yavaş, Meral Akşener ile buluşuyor: Adaylık tartışmasının ardından meraklandıran görüşme
11:12 Kadıköy Meydanı'ndaki kaçak yapılar yıkılıyor! Yeşil alan oranı yüzde 70 artacak
10:56 Son dakika! Rus ordusundan Ukrayna'ya ağır darbe! Avrupa'nın tedarik ettiği S-300'ler imha edildi
10:54 2 çocuk annesi kadın iş yerinde yaşadığı zor anları anlattı: Hamileyken bile tacize uğradım
10:50 Kadın yolcu uçakta çıkardığı iç çamaşırını bir bardak suda yıkayıp klimada kuruttu! O anlar kameralara yansıdı
10:46 Yer İzmir! Polis durduğu motokuryeyle böyle konuştu: Beynine sıkarım!
10:41 Galatasaray hem yenildi hem de tarihi fırsatı kaçırdı
10:32 Putin'in önemli müttefiklerinden Kadirov, Rus birliklerinin savaştaki yeni rotasını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 11:24:19. #1.11#
SON DAKİKA: Gediz Kaymakamı Hakan Alkan iftar çadırında vatandaşlara yemek dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement