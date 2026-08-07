GEKİS ile Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm Başladı - Son Dakika
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GEKİS ile Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm Başladı

GEKİS ile Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm Başladı
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Tarım Bakanı Yumaklı, büyükbaş hayvanların takibi için GEKİS'i Kars'ta tanıttı; dijital kimlik oluşturulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyükbaş hayvanların doğumdan kesime kadar tüm süreçlerinin elektronik ortamda güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacak Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'nin (GEKİS) tanıtımını Kars'ta gerçekleştirdi. Yumaklı, "Her hayvanın dijital bir kimliği olacak" diyerek yeni sistemin hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli bir adımı olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla Kars'ta düzenlenen programda, büyükbaş hayvanların elektronik ortamda güvenli şekilde izlenmesini sağlayacak Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi (GEKİS) tanıtıldı.

Türkiye'nin büyükbaş hayvancılık açısından önemli merkezlerinden biri olan Kars'tan tüm Türkiye'ye tanıtılan GEKİS ile hayvanların doğumundan kesimine kadar geçen süreçteki sağlık kayıtları, aşıları, hareketleri, satış ve kesim bilgilerinin elektronik ortamda takip edilmesi hedefleniyor.

Programın açılış konuşmasını Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yaptı. Görgün, GEKİS projesinib çok önemli olduğunu belirtti.

"Kars'tan Türkiye'ye yeni dönem"

GEKİS projesinin tanıtım programında konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GEKİS'in başlangıç noktası olarak Kars'ın seçilmesinin önemine dikkat çekti.

Yumaklı, "Bu önemli projenin ilk adımını Kars'ta atalım" diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün de hayvancılık yol haritamızdaki hedeflerimizden biri olan yeni küpe uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi'ni (GEKİS) Kars'tan tüm Türkiye'ye tanıtıyoruz. Hayvancılıkta dijital dönüşümün en önemli adımlardan birinin başlangıcına imza atıyoruz. Bugüne kadar büyükbaş hayvanlarımızı plastik kulak küpeleriyle kayıt altına alıyorduk. Eski sistem önemli bir ihtiyacı karşılasa da zaman içinde küpe kayıpları, veri girişinde yaşanan hatalar ve takip süreçlerinde çeşitli zorluklar ortaya çıkabiliyordu. GEKİS ile artık tüm bunları geride bırakacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımızla iş birliği içinde geliştirdiğimiz Güvenli Elektronik Küpe İzleme Sistemi sayesinde, her hayvanın dijital bir kimliği olacak. Doğumundan başlayıp; aşıları, sağlık kayıtları, hareketleri, satış ve kesim süreçleri artık güvenli bir şekilde elektronik ortamda takip edilecek. Bu sistem, basit bir küpenin ötesinde; güvenli kayıt, güçlü takip ve sağlıklı üretimin adı olacak. Böylece hayvan hastalıklarına çok daha hızlı müdahale edebileceğiz. Salgın risklerini daha etkin yöneteceğiz. Aynı zamanda sahte ve kayıp küpe sorununu da büyük ölçüde ortadan kaldıracağız. Üreticimizin işini kolaylaştıran, devletimizin denetim gücünü artıran ve tüketicimize daha güvenilir gıda sunan yeni bir dönemi Kars'ta başlatmış olduk."

"17 milyondan fazla büyükbaş hayvanımız bulunuyor"

Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığına ilişkin rakamları da paylaşan Bakan Yumaklı, sistemin yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda büyük bir ekonomik değerin güvenli şekilde takip edilmesini sağlayacağını ifade etti.

Yumaklı, "Müsaadenizle bu işin bir de rakamlarla ifadesinden bahsetmek istiyorum. Bugün ülkemizde 17 milyondan fazla büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Bu hayvanlarımızın bugünkü değeri 1,5 trilyon liranın üzerindedir. Yani her ahır, her ağıl; milletimizin trilyonlarca liralık ortak servetinin bir parçasıdır. Bu sürüden yılda 1 milyon 313 bin ton sığır eti, 20 milyon tonun üzerinde de inek sütü elde ediyoruz. Bunun yıllık ekonomik karşılığı yaklaşık 1,2 trilyon liradır. Şimdi düşünün. 1,5 trilyon liralık bir varlığı ve yılda 1,2 trilyon liralık üretimi bugüne kadar büyük ölçüde fiziksel yöntemlerle takip ediyorduk. Bugün ise, bu büyük değeri güvenli elektronik kimlik sistemiyle dijital olarak takip edebilecek yeni bir döneme geçiyoruz. GEKİS'in sağlayacağı fayda, sadece teknolojik bir kolaylık değildir; aynı zamanda doğrudan ekonomik bir kazanımdır" diye konuştu.

"Hayvanın tüm yaşam döngüsü elektronik ortamda izlenecek"

GEKİS ile birlikte büyükbaş hayvanların yaşam döngüsünün dijital olarak kayıt altına alınması amaçlanıyor. Sistem sayesinde hayvanların kimlik bilgilerinin yanı sıra sağlık ve aşı kayıtları, işletmeler arasındaki hareketleri, satış işlemleri ve kesim süreçleri de elektronik ortamda izlenebilecek.

Yeni uygulamayla hayvan hastalıklarının takibinin daha hızlı ve etkin şekilde yapılması, salgın risklerine daha kısa sürede müdahale edilmesi ve hayvan hareketlerinin daha güvenli şekilde kontrol altında tutulması hedefleniyor.

"Kars'tan başlayan dijital dönüşüm Türkiye'ye yayılacak"

Büyükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta tanıtımı gerçekleştirilen GEKİS'in, hayvancılık sektöründe kayıt ve izleme süreçlerinin daha güvenli ve etkin hale getirilmesinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor. Sistemle birlikte üreticilerin iş yükünün azaltılması, kamu kurumlarının denetim kapasitesinin güçlendirilmesi ve tüketicilere daha güvenilir gıda sunulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bakan Yumaklı'nın Kars'taki programı ile birlikte büyükbaş hayvancılıkta plastik küpeden elektronik kimliğe geçiş sürecinin ilk adımı atılmış oldu.

Düzenlenen programa; Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Tarım, Kars, Son Dakika

Son Dakika Politika GEKİS ile Hayvancılıkta Dijital Dönüşüm Başladı - Son Dakika

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