Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Üstün, Isparta'da Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Üstün, Isparta'da Basın Toplantısı Düzenledi

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Üstün, Isparta\'da Basın Toplantısı Düzenledi

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Isparta'da gazetecilerle bir araya geldi ve parti çalışmaları hakkında bilgi verdi. Üstün, seçimlerden sonra yapılan yurt gezileriyle teşkilat durumlarını değerlendirdiklerini ve ülkenin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

02.09.2024 14:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Ayhan Sefer Üstün, Isparta'da gazetecilerle bir araya geldi.

Üstün, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, yurt gezilerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu ziyaretlerde seçimlerden sonra teşkilatlarının durumunu da görme fırsatı bulduklarını ifade eden Üstün, kentlerin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini belirtti.

Partisinin 2023 seçimlerinde 10 milletvekiliyle mecliste yer aldığını anlatan Üstün şunları söyledi:

"Aynı zamanda Saadet Partisi'yle grup kurarak mecliste son derece etkin bir muhalefet yaptık. Meclis kayıtlarına bakıldığında en fazla soru önergesi veren, kürsüyü en etkin kullanan ve grup konuşmalarında en fazla muhalefetin sesi olan bir grup haline geldik. Ülkenin büyük sorunları var bunun farkındayız, ülke yönetilemiyor. Seçimler, ülkede var olan sorunların çözümü için yapılır. Seçimler sorunlarımıza çözüm oldu mu? Seçimlerin üstünden geçeli 1 buçuk yıl oldu. Normal şartlarda 1 buçuk yıl içerisinde seçimlere giderken var olan sorunların artık çözülüyor olması gerekirdi."

Kaynak: AA

Ayhan Sefer Üstün, Gelecek Partisi, Partiler, Politika, Güncel, Sp, Sp, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Üstün, Isparta'da Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:49 Yargıtay Savcısı İşçimen’e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı Yargıtay Savcısı İşçimen'e Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
15:22 Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası Mezuniyet Töreninde Slogan Atan Teğmenler Hakkında İdari Tahkikat İddiası
13:21 Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
12:56 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden İstifa Etti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
09:25 Geceye damga vurmuştu Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi Geceye damga vurmuştu! Ünlü hakem ve yorumcular Immobile-Manaj pozisyonu için ne dedi?
09:04 Küresel kriz onları da vurdu 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde Küresel kriz onları da vurdu! 50 yıllık inşaat devi iflasın eşiğinde
08:29 Narin’in gözaltındaki amcasını Ankara’dan gelen özel ekip sorguluyor Narin'in gözaltındaki amcasını Ankara'dan gelen özel ekip sorguluyor
07:48 Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, yeni sevgilisiyle görüntülendi
03:41 İnegöl’de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti İnegöl'de 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
03:27 Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı Komşusunun 5 yaşındaki kızını istismar etmeye çalışırken yakalandı
00:20 Eskişehir’de midibüs şarampole uçtu: 14’ü polis 15 kişi yaralı Eskişehir'de midibüs şarampole uçtu: 14'ü polis 15 kişi yaralı
23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 16:38:40. #1.13#
SON DAKİKA: Gelecek Partisi Genel Başkan Vekili Üstün, Isparta'da Basın Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement