Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Başcı, Niğde'de partililerle bir araya geldi - Son Dakika
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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Başcı, Niğde'de partililerle bir araya geldi

29.03.2022 12:58
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Başcı, Niğde'de partililerle bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı, partisinin Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başcı, partisinin Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için kente gelen Başçı, parti binasında, Gelecek Partisi olarak tüm teşkilat üyeleriyle sahada çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda dün Batman'ı ziyaret ettiklerini bugün de Niğde'ye geldiklerini belirten Başçı, şunları kaydetti:

"Başta Genel Başkanımız olmak üzere tüm teşkilatlarımız alanlarda çalışırken yoğun ilgi görüyor. Bu ilginin, Gelecek'te ümit gördükleri için olduğunu düşünüyoruz. İnsanlarımız çok tedirgin, beklentileri o kadar aşağı düşmüş ki geleceği göremiyorlar, göremedikleri için de mevcut iktidardan tamamen ümidini kesmişler. Gelecek Partisi'ne karşı yoğun bir ilgileri var. Biz mücadelemizi vereceğiz, tüm arkadaşlarımızla beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz."

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Gelecek Partisi, Batman, Niğde, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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