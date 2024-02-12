Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı ve 1025 üye AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı ve 1025 üye AK Parti'ye katıldı

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı ve 1025 üye AK Parti\'ye katıldı

Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Şener, AK Parti'ye katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek, AK Parti yetkililerinin kendilerine değer verdiğini ve taleplerine yardımcı olduklarını söyledi.

12.02.2024 17:34  Güncelleme: 17:36
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GELECEK Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, il ve ilçe yöneticileri başta olmak üzere 1025 üye, istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Gelecek Partisi'nde il ve ilçe yöneticileri olmak üzere 1025 üye istifa edip, AK Parti'ye geçti. Gelecek Partisi Kırşehir İl Başkanı Uğur Şener, "AK Parti ailesine katıldığımız için mutluyuz. İl Başkanımız Seher Ünsal ve Milletvekilimiz Necmettin Erkan, ne zaman arasak ulaşsak, arkadaşlarımızın tüm taleplerinde yardımcı oldular. Bizlere değer verildiğini gördük. Bunun üzerine il ve ilçelerimizdeki partililerimizle birlikte AK Parti'ye katılma kararı aldık. Allah utandırmasın, Rabbi'm yar ve yardımcımız olsun" dedi.

Kaynak: DHA

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