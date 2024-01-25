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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 13 ilçe başkanı istifa etti - Son Dakika
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 13 ilçe başkanı istifa etti

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı Semih Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa gerekçesi olarak, gördükleri lüzum üzerine olduğunu belirten Aksoy, Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu ve 13 ilçe başkanı ile birlikte 880 üyeyle birlikte tüm görevlerinden istifa ettiklerini ifade etti.

Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı ve 13 ilçe başkanı istifa etti
25.01.2024 - 14:03,
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Gelecek Partisi Malatya İl Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile 13 ilçe başkanı, partilerinden istifa etti.

İl Başkanı Semih Aksoy, yazılı açıklamasında, kuruluşundan beri içinde bulundukları Gelecek Partisindeki görevlerinden ve üyelikten, gördükleri lüzum üzerine istifa ettiklerini belirtti.

Aksoy, "İş bu sebepten dolayı Malatya İl Başkanlığı, başkanlık kurulu, yönetim kurulu, etik kurulu, disiplin kurulu, 13 ilçe başkanı ve yönetim kurulları olarak ayrıca 880 üyemiz ile birlikte Gelecek Partisindeki tüm görevlerimizden istifa ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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