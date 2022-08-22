Gelecek Partisi Muş İl Başkanlığı ve 3 ilçede toplu istifa

Gelecek Partisi Muş İl Başkanı Gürkan Çermi, Merkez İlçe Başkanı Kadir Aydın, Korkut İlçe Başkanı Bahattin Demirtaş ve Varto ilçe Başkanı Bahaddin Sönmez ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Gelecek Partisi Muş İl Başkanı Çermi, istifa sebebinin, 1.5 yıla yakın bir süredir Gelecek Partisi yönetiminde gözlemledikleri aksaklıkları, yanlışları, yapıcı eleştiri ve önerileri sözlü ve yazılı olarak en yetkili makamlarla paylaştıklarını ve bu önerilerinin hiçbir şekilde dikkate alınmamasını gerekçe gösterdi.

Kuruluş ilkelerinden uzaklaşan Gelecek Partisinin tamamen vesayet yönetimine girdiğini ve genel merkez içi gruplaşmaların baş gösterdiğini ifade eden Çermi, "Genel Merkez Teşkilat Başkanı Selim Temurçi beyin sosyal medya hesaplarında açık bir şekilde görüleceği üzere bize göre çalışkan olan, liyakat sahibi ve eleştiri yapan il başkanlarının, ilçe başkanlarının teker teker görevlerine son verildi. Hatta bir il başkanlığına bazen üç bazen de beş il başkanı atandı ilçeleri saymıyoruz bile. Fakat ne hikmetse bu kadar başarısız olduğu iddia edilen il başkanlarından sorumlu bir teşkilat başkanı şu ana kadar görevine devam etmekte ve kötü sonuçların faturasını ya il başkanları ya da ilçe başkanları kesilmekte" dedi.

Gelecek Partisini ileriye taşıyan il ve ilçe başkanlarına mobbing uygulandığını ve altılı masanın rahatlığıyla bazı il ve ilçe başkanlarına görevden el çektirildiğini vurgulayan Çermi, "Parti içi söylemlerde altılı masa içerisinde oylarının önemli olmadığı, zaten meclise girecekleri, bu nedenle parti küçük olsun bizim olsun anlayışıyla hareket ederek partiyi büyütecek il başkanlarını ve ilçe başkanlarına mobbing uygulayarak görevden el çektirmişlerdir. Bu söylemlerin doğruluğu da tarafımızca atanan mahalle, köy ve belde başkanlarını koordinatörlerin arayarak 'genel merkez talimatıdır adamlarımız orada sen atanamazsın' denilerek eyleme geçirilmiş, dinozorlaşmış siyasetçilerle tarafımıza ve ekiplerimize baskılar yapılarak çalışmamız engellenmiştir" ifadelerini kullandı.

"ilk istifayı veren Sivas İl Başkanımız Yurdal Epsileli ile ilçe başkanlarının kararını destekliyoruz"

Niyetleri ve hedeflerinin ihtilaf çıkarmak, bölmek ya da zayıflatmak olmadığını belirten Çermi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Parti kadrolarımızda ve tabanımızda görülen rahatsızlığa 12 il başkanıyla tercüman olarak partimizin kurucu ilkeler çerçevesini unutturmamaktır. Bu nedenle ilk istifayı veren Sivas İl Başkanımız Yurdal Epsileli ile ilçe başkanlarının kararını destekliyoruz. Yaptığımız muhasebe çağrılarına, siyaset önerilerine, yapıcı eleştirilere kulaklarını tıkayan bir yapının millete fayda, çözüm ve vizyon üretmesi mümkün değildir. Bugünkü yönetim ve siyaset anlayışıyla dar bir kadronun kontrolüne girmiş olan Gelecek Partisi'nin, Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşıma kapasitesi, ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çare olma imkan ve ihtimali kalmamıştır. Gelecek Partisi içerisinde iç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının tamamıyla kapalı olduğu ve içeride bir dönüşüm imkanının kalmadığı ortadadır.

Bu gelişmeler bize siyasi hayatımızda savunduğumuz temel ilkelerin ve hedeflerin her iyiniyetli eleştiriyi ve tavsiyeyi ihanet ve düşmanlık olarak gören mevcut yönetim altında, gerçekleştirmenin imkanı kalmadığını göstermiş bulunmaktadır. İstifa etmeyi her ne kadar tasvip etmesek de 1.5 yılı aşkın bir süredir düzetilmesini beklediğimiz sorunlar için herhangi bir somut bir adım atılmaması nedeniyle; Gelecek Partisinde siyaset yapmak sadece hemşerilerimizi kandırmak olacaktır.

Öncelikle Tüm Muşlu Hemşerilerimizden özür dileyerek il ve ilçe başkanlıklarından istifa ettiğimizi ardından gelecek partisinin kuruluş ilkelerine dönene kadar yöneticilerimiz ve üyelerimizle partimizden istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna bildiririz." - MUŞ