Gelecek Partisi'nden Siyasi İttifak Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Gelecek Partisi'nden Siyasi İttifak Çağrısı

Gelecek Partisi, özgürlükçü bir muhalefet grubu için diğer partilere ortak çaba çağrısında bulundu.

19.09.2024 23:05
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GELECEK Partisi'nden yapılan açıklamada, ülke siyasetinde özgürlükçü, vatanperver, milli, muhafazakar ve demokrat bir alternatifin gerekliliği vurgulanarak, TBMM'de grubu bulunmayan partilere çağrıda bulunuldu.

Gelecek Partisi Yönetim Kurulu Toplantısı sonrasında, parti tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Gelecek Partisi'nin muhalefette özgürlükçü, vatanperver, milli, muhafazakar ve demokrat güçlü bir Meclis grubunun oluşması yönünde hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı vurgulanarak, "Geniş tabanlı muhafazakar kitlelere içerden seslenen bir muhalefet grubunun oluşumu için ismimizden dahi fedakarlık etmekte tereddüt etmeyerek Gelecek-Saadet grubunun oluşmasına öncülük ettik. Bu grubun bir yıl içinde iktidarı uyarma ve yapıcı muhalefet yönünde yaptığı katkılar milletimizin takdirini kazanmıştır" denildi.

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Partiden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün ülke siyasetinde böyle güçlü bir özgürlükçü, vatanperver, milli, muhafazakar, demokrat alternatifin ve Meclis grubunun oluşmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kaygıyı taşıyan bütün siyasi partileri, aktif siyaset içindeki veya dışındaki siyasi şahsiyetleri, sivil toplum kuruluşlarını ve kanaat önderlerini, geçmiş siyasi ihtilaflar ne olursa olsun, bu yönde ortak çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Özellikle TBMM'nde yer almakla birlikte tek başına grubu bulunmayan ve iktidar blokunda yer almayan bütün partileri ve bağımsız milletvekillerini ülkeyi kutuplaşma kıskacından çıkaracak ve siyasete hareket ve özgünlük katacak böylesi bir girişimi yeni yasama yılından önce ciddiyetle ele almaya ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Böyle bir ittifak grubu oluştuktan sonra bu girişim TBMM dışındaki diğer partilerin desteğine ve katılımına açık olmalıdır. Genel Başkanımız önümüzdeki günlerde bu yönde istişarelerde bulunmak üzere diğer genel başkanlarla, ilgi duyan bağımsız milletvekilleriyle ve siyasi şahsiyetlerle görüşmeler yapmayı planlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gelecek Partisi'nin muhataplardan aynı hedefler doğrultusunda gelecek farklı düşünceler ile modelleri samimiyetle değerlendirmeye ve gereken adımları atmaya hazır olduğu belirtilerek, "Önemli olan iktidar mensupları dahil hemen hemen herkesin kapalı kapılar ardında dile getirdiği bir felakete doğru gitmekte olduğumuz gerçeği karşısında siyaseti içine girdiği çıkmazdan kurtarmaktır. İktidar mensupları dahil hiç kimseye ve hiçbir siyasi gruba karşı ön yargımız ve ön şartımız yoktur. Gün egoların değil, akılların devreye sokulması günüdür" denildi.

Kaynak: DHA

Gelecek Partisi, Sivil Toplum, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gelecek Partisi'nden Siyasi İttifak Çağrısı - Son Dakika

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