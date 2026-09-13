Gelin-damat düğün salonu yerine Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya gittiler

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için toplanan vatandaşlar arasında, düğün günlerinde gelinlik ve damatlıklarıyla Erdoğan'la buluşan genç çift dikkat çekti.

Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katılmak üzere hava yoluyla Samsun'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara yoluyla kent merkezine geçerken Tekkeköy ilçesinde vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. İlçe girişinde toplanan kalabalık, otobüsle alandan geçen Erdoğan'a sevgi tezahüratlarında bulundu.

DÜĞÜN SALONU YERİNE İLÇE GİRİŞİNE GİTTİLER

Kalabalığın arasında bugün dünyaevine giren Mustafa Kılıç ve Mervegül Yılmaz çifti de yer aldı. Kuaför salonundan çıktıktan sonra düğün salonuna gitmek yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için ilçe girişine gelen gelin ve damat, Erdoğan'ın ilgisiyle büyük bir heyecan yaşadı.

ERDOĞAN ÇİFTİ SEÇİM OTOBÜSÜNE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çifti seçim otobüsüne davet etti. Otobüste bir süre gelin ve damatla sohbet eden Erdoğan, geline hediye takıp çifte mutluluklar diledi. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir ve Samsunspor forması da takdim edildi.

Hayatlarının en özel gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten gelin ve damat, yaşadıkları heyecanı paylaştı.