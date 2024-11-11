Gemlik Meclisinde Pankart Gerilimi - Son Dakika
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Politika

Gemlik Meclisinde Pankart Gerilimi

Gemlik Meclisinde Pankart Gerilimi

Gemlik Belediye Meclisi'nde CHP, AK Parti ve MHP arasında pankart gerilimi yaşandı.

11.11.2024 18:01
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BURSA'da Gemlik Belediye Meclis Toplantısı'nda, CHP'li meclis üyelerinin önceki toplantıda açtıkları Kayyıma Hayır' pankartına karşı, AK Parti ve MHP meclis üyeleri 'Teröre Hayır' pankartı açarak açıklama yaptı. Gemlik Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Deviren'in çağrısı üzerine, 2 üye dışında CHP'li üyeler de 'Teröre Hayır' pankartının arkasında yer aldı. MHP Meclis Üyesi Mehmet Demir'in, "Pankartın arkasına geçmeyen meclis üyeleriniz var" sözleriyle tansiyon yükseldi, AK Parti, MHP ve CHP'li üyeler birbirinin üstüne yürürken, Belediye Başkanı Şükrü Deviren oturuma 10 dakika ara verdi.

Gemlik Belediye Meclisi'nin geçen hafta yapılan toplantısında, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyım atanmasına tepki gösteren CHP'li meclis üyeleri 'Kayyıma Hayır' pankartı açtı. Meclisin bugün yapılan toplantısında ise AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri 'Teröre Hayır' pankartı açarak açıklama yaptı. CHP'li Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP'li meclis üyelerini açıklama yapılırken, destek olmaları için pankartın arkasında durmaya çağırdı. CHP'li İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun dışında tüm meclis üyeleri, pankartın arkasında poz verdi. Açıklamanın bitmesinin ardından, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile parti üyelerinin salondan ayrılmak istemesi üzerine Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren "Cevabı da dinleseydiniz çıkmadan" dedi. Deviren'e, MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden, "Temsilcilerimiz buradalar. Durmamızı gerektiren bir şey varsa, duralım" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Deviren ile Keskinden arasında tartışma çıktı. MHP'li meclis üyesi Mehmet Demir, "Pankartın arkasına geçmeyen meclis üyeleriniz var" sözleriyle Deviren'e tepki gösterdi. AK Parti, MHP ve CHP'li üyeler birbirinin üstüne yürürken, Belediye Başkanı Şükrü Deviren oturuma 10 dakika ara verdi. Tartışma AK Parti ve MHP üyelerinin salonu terk etmesiyle son buldu.

'PANKARTIN ARKASINA GEÇMEMELERİ YOĞUN TEPKİYE NEDEN OLDU'

Yaşanan tartışmanın ardından MHP İlçe Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, CHP'li 2 meclis üyesinin, belediye başkanının çağrısına rağmen, pankartın arkasına geçmemesinin gerginliğe yol açtığı belirtilerek, "Geçtiğimiz Gemlik Belediye Meclis toplantısında, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri 'Kayyıma Hayır' kağıtları açarak, demokratik şekilde sorunsuz bir eylem gerçekleştirmişti. Bugün yapılan meclis toplantısında ise MHP ve AK Parti'li meclis üyeleri tarafından 'Teröre Hayır' pankartı açılarak, demokratik eylem gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şükrü Deviren tarafından, CHP'li meclis üyelerinin de pankartın arkasına geçmesi isteği üzerine, Cumhuriyet Halk Partli meclis üyeleri sahneye çıktı. Bu esnada Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri İlhan Ermiş ve Mehmet Şah Kızılaltun'un, 'Teröre Hayır' pankartı arkasına geçmemesi ve salonu terk etmesi, mecliste yoğun tepkiye neden oldu. Salonu terk eden meclis üyelerinin sergilediği tavır, ülkemizin yaşadığı zor günlerde, teröre karşı sergiledikleri durumu da gözler önüne serdi" denildi.

MHP İlçe Başkanı Emrah Keskinden de yaptığı açıklamada, "Terör destekçileri ve devletin bekasına karşı olanlara yönelik, dağda, şehirde ve gerekirse mecliste en sert tepkiyi Cumhur İttifakı olarak göstereceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gemlik Meclisinde Pankart Gerilimi - Son Dakika

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