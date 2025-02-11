Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan gündeme ilişkin açıklamalar - Son Dakika
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Politika

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan gündeme ilişkin açıklamalar

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur\'dan gündeme ilişkin açıklamalar

GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Günlerdir Türkiye'nin gündemini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'şaibeli kurultay' tartışmaları işgal ediyor.

11.02.2025 16:37  Güncelleme: 16:38
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GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Günlerdir Türkiye'nin gündemini CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçim ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'şaibeli kurultay' tartışmaları işgal ediyor. Bir toplumsal felaketin eşiğindeyiz ama CHP'nin adayının kim olacağını, CHP kurultayının şaibeli olup olmadığını tartışıyoruz" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Şahindur, "Bu tartışmalar karşısında toplumsal muhalefet ise kan kaybediyor, bu süreçten yara alarak çıkmayı bekliyor. Hem de bunlar AK Parti iktidarının 23 yıllık tarihinin en güçsüz, en yenilmeye açık olduğu döneminde yaşanıyor" diye konuştu.

CHP'ye sorular yönelten Şahindur, "Bu kötü gidişatı durdurmayı bugün konuşmayacaksak ne zaman konuşacağız? Derin yoksulluğa bugün isyan edip, kalkınma planlarımızı açıklamayacaksak ne zaman açıklayacağız? Genç beyinlerimizin akın akın ülkeden kaçışını ne zaman gündem edeceğiz? Bu ülkenin kalkınması, üretmesi için ömürlerini veren emeklilerin ölüme terk edilmesine daha ne kadar seyirci kalacağız? Yahu ortada seçim mi var ki aday belirleme kavgasına düştünüz? Bugün aday belirleme süreci, şaibeli kurultay gibi tartışmalar sadece CHP'yi değil, tüm muhalefeti ilgilendirir ve bütünüyle yanlıştır, bütünüyle iktidara hizmet eden tartışmalardır. Genç Parti olarak 'aklınızı başınıza alın' demek zorundayız. İktidara en güçsüz zamanında can suyu olmaya kalkanlara bu halkın verecek oyu yoktur, soracak hesabı vardır. Bir an önce bu yanlıştan dönün" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur'dan gündeme ilişkin açıklamalar - Son Dakika

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