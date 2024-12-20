Genç Parti Lideri Şahindur'dan CHP İçin Uyarılar - Son Dakika
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Politika

Genç Parti Lideri Şahindur'dan CHP İçin Uyarılar

Genç Parti Lideri Şahindur\'dan CHP İçin Uyarılar

Burçin Şahindur, CHP içinde normalleşmeye karşı tepkilerin arttığını ve bu durumun parti içinde sorunlara yol açabileceğini belirtti. Gençlerin ve emeklilerin sorunları üzerine vurgu yaptı. Özgür Özel'in normalleşme sürecindeki rolüne dikkat çekti.

20.12.2024 16:14  Güncelleme: 16:15
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GENÇ Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "CHP içinde de normalleşmeye tepki gösterenler, karşı olanlar var. Yılbaşını bile bulacağını sanmıyorum, CHP içinde kazan kaldırma gibi bir durumla karşılaşacağız" dedi.

Açıklamalarda buluna Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, "Biz bu halkın sorunları için sonuna kadar konuşup mücadele edeceğiz. Bu ülkede normalleşmeden bahsedebilmemiz için gençlerin nasıl okuyacağını, emeklinin nasıl karnını doyuracağını, bir annenin çocuğun beslenmesine ne koyacağını düşünmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Şahindur, "Özgür Özel normalleşme tartışmalarından biraz kendisini geri çekmiş olabilir ama bu süreç iktidarın kendini toparlamasına yaradı. CHP içinde de normalleşmeye tepki gösterenler, karşı olanlar var. Yılbaşını bile bulacağını sanmıyorum, CHP içinde kazan kaldırma gibi bir durumla karşılaşacağız. Birçok başlık sayılabilir belki ama özellikle de 'normalleşme' çıkışı CHP'yi bu noktaya getirdi. Kaldı ki sosyal medyada ve basında birçok CHP'li yönetici ve milletvekilinin yaptığı çıkışlara baktığınızda bile bunu öngörebilirsiniz. Normaldir, çünkü parti genelinde böyle bir tutum yok. Bu tamamen Özgür Özel'in 'ben yaptım oldu'culuğudur. Sen tek başına Özgür Özel olarak çıksan senin bu halktaki karşılığın, oy oranın ne ki, sen bu denli hayati kararları böyle pervasızca verebiliyorsun?" dedi.

Şahindur, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Normalleşme tartışmalarının parti olarak CHP'ye ciddi zararlar verdiğini düşünmüyorum ama CHP'nin mevcut liderine epey puan kaybettirdiği bir gerçek. Seçim sonrası olumlu bir hava yaratılmıştı, fırsat heba olup gitti. Bir oyum da olsa 100 bin oyum da olsa bize soracaksın. Bedeli neyse ben öderim' rahatlığıyla işin içinden sıyrılamazsın. Çünkü sen değil, milyonlar kaybediyor."

Kaynak: DHA

Özgür Özel, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Genç Parti Lideri Şahindur'dan CHP İçin Uyarılar - Son Dakika

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