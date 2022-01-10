Gençlik Çalıştaylarının startı verildi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Çalıştayı projesinin startı Asarcık ilçesinden verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 17 ilçede organize edilen 'Gençlik Çalıştayı'nın ilki Asarcık ilçesinde gerçekleştirildi. "İdeallerin ülken kadar büyükse; Büyükşehir seni bekliyor" mottosuyla yola çıkan Gençlik Hareketi'nin Asarcık İlçe Çalıştayı'na Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Başkan Demir'in yanı sına Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin ile sivil toplum gençlik temsileri ile öğrenciler de çalıştay da yer aldı.

İlçenin spor salonunda yapılan Asarcık Gençlik Çalıştayı'nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeyle hedefledikleri 'Belediye-Genç' birlikteliğinin hizmetlerin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "2022 yılındaki en önemli çalışmamız ve projemiz gençlik çalıştayıdır. Çalıştaylar serimizi de Asarcık'tan başlatıyoruz. Şuan lise çağındasınız. 4 sene üniversite okuyacaksınız. Sonra bir süre ne yapacağınızı düşünüp karar vereceksiniz. Yani 10 sene sonra bizim bulunduğumuz yerlerde siz olacaksınız. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, bir de bakacaksınız ki, halka hizmet eden siz olmuşsunuz. Yakın gelecekte ülkeniz, şehriniz ve geleceğiniz için sorumluluklar alacak, çok güzel çalışmalara imza atacaksınız. Sizin için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söz veriyoruz. Hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Ancak siz de en iyi şekilde yetişmek izin gayret ediniz" dedi.

Gençlik çalıştaylarını çok önemsediklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Bunu bir sosyal faaliyet olarak düşünmeyin. Çünkü çalıştaya katıldıktan sonra işiniz bitmeyecek. Bulunduğunuz mahallede, okulda, çevrede Samsun'un Büyükşehir Belediye Başkanı sizsiniz. Bu yetki sizin. Artık bütün olaylara bu gözle bakacaksınız. Sizi bu çalışmalara katarak, algı noktalarınızın en üst düzeyde olduğu, zeka seviyenizin parıl parıl parlayıp ışık saçtığı bu çağınızdan ve enerjinizden olabildiğince istifade etmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek ilçemizi ve şehrimizi geliştirebilir, vizyonunuz ve emeğinizle birlikte Samsun'u Türkiye'ye örnek hale getirebiliriz. Her alanda ne yapabileceğinizi düşünecek, çıkacak fikirleri birlikte hayata geçireceğiz. Hedefimiz bu. O nedenle çalıştaylardan çok güzel faydalar bekliyoruz."

Altyapı yatırımlarıyla Asarcık'ı iyi bir noktaya getirdiklerine de değinen Başkan Demir, Yılanlı Dere ile Asarcık arasındaki bağlantı yolunu yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Gün boyunca süren sunumlarda gençlerin ilçelerinde gördükleri sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştayla ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, proje ile tüm ilçelerdeki gençleri ortak akılda buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. 2021 yılındaki gençlik kampları ve 'Samsun'u Keşfet' programlarıyla 12 bin gençle buluştuklarını hatırlatan Akdin, proje kapsamında da gönüllü faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine, kültürel çalışmalardan spor organizasyonlarına kadar geniş bir çalışma alanı oluşturduklarını kaydetti. - SAMSUN