Üye Girişi
Gençlik Çalıştaylarının startı verildi - Son Dakika

Gençlik Çalıştaylarının startı verildi

10.01.2022 15:26
Gençlik Çalıştaylarının startı verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Çalıştayı projesinin startı Asarcık ilçesinden verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik Çalıştayı projesinin startı Asarcık ilçesinden verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 17 ilçede organize edilen 'Gençlik Çalıştayı'nın ilki Asarcık ilçesinde gerçekleştirildi. "İdeallerin ülken kadar büyükse; Büyükşehir seni bekliyor" mottosuyla yola çıkan Gençlik Hareketi'nin Asarcık İlçe Çalıştayı'na Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı.

Başkan Demir'in yanı sına Asarcık Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin ile sivil toplum gençlik temsileri ile öğrenciler de çalıştay da yer aldı.

İlçenin spor salonunda yapılan Asarcık Gençlik Çalıştayı'nda konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeyle hedefledikleri 'Belediye-Genç' birlikteliğinin hizmetlerin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. "2022 yılındaki en önemli çalışmamız ve projemiz gençlik çalıştayıdır. Çalıştaylar serimizi de Asarcık'tan başlatıyoruz. Şuan lise çağındasınız. 4 sene üniversite okuyacaksınız. Sonra bir süre ne yapacağınızı düşünüp karar vereceksiniz. Yani 10 sene sonra bizim bulunduğumuz yerlerde siz olacaksınız. Göz açıp kapayıncaya kadar geçecek, bir de bakacaksınız ki, halka hizmet eden siz olmuşsunuz. Yakın gelecekte ülkeniz, şehriniz ve geleceğiniz için sorumluluklar alacak, çok güzel çalışmalara imza atacaksınız. Sizin için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Söz veriyoruz. Hiçbir şeyi esirgemeyeceğiz. Ancak siz de en iyi şekilde yetişmek izin gayret ediniz" dedi.

Gençlik çalıştaylarını çok önemsediklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir şunları söyledi:

"Bunu bir sosyal faaliyet olarak düşünmeyin. Çünkü çalıştaya katıldıktan sonra işiniz bitmeyecek. Bulunduğunuz mahallede, okulda, çevrede Samsun'un Büyükşehir Belediye Başkanı sizsiniz. Bu yetki sizin. Artık bütün olaylara bu gözle bakacaksınız. Sizi bu çalışmalara katarak, algı noktalarınızın en üst düzeyde olduğu, zeka seviyenizin parıl parıl parlayıp ışık saçtığı bu çağınızdan ve enerjinizden olabildiğince istifade etmek istiyoruz. Bunu başarabilirsek ilçemizi ve şehrimizi geliştirebilir, vizyonunuz ve emeğinizle birlikte Samsun'u Türkiye'ye örnek hale getirebiliriz. Her alanda ne yapabileceğinizi düşünecek, çıkacak fikirleri birlikte hayata geçireceğiz. Hedefimiz bu. O nedenle çalıştaylardan çok güzel faydalar bekliyoruz."

Altyapı yatırımlarıyla Asarcık'ı iyi bir noktaya getirdiklerine de değinen Başkan Demir, Yılanlı Dere ile Asarcık arasındaki bağlantı yolunu yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Gün boyunca süren sunumlarda gençlerin ilçelerinde gördükleri sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alındığı çalıştayla ilgili bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, proje ile tüm ilçelerdeki gençleri ortak akılda buluşturmayı amaçladıklarını belirtti. 2021 yılındaki gençlik kampları ve 'Samsun'u Keşfet' programlarıyla 12 bin gençle buluştuklarını hatırlatan Akdin, proje kapsamında da gönüllü faaliyetlerinden sosyal sorumluluk projelerine, kültürel çalışmalardan spor organizasyonlarına kadar geniş bir çalışma alanı oluşturduklarını kaydetti. - SAMSUN

Gençlik Çalıştaylarının startı verildi
Gençlik Çalıştaylarının startı verildi
Gençlik Çalıştaylarının startı verildi

YORUMLAR
500

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Asarcık, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gençlik Çalıştaylarının startı verildi - Son Dakika


7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık         
15:29
Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz         
15:18
Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü! Yasadışı ama profesyonel! Türk definecilerin yer altındaki çalışması hayrete düşürdü!         
14:22
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı Bu turna balığı tam 30 kilo! Atatürk Barajı'nda yakalandı         
11:53
Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı Son Dakika: Bu illerde yaşayan vatandaşlar dikkat! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan illeri açıkladı         
11:17
Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor Kimlik kartlarına e-imza yükleme işlemleri bugün 50 ilde başlıyor         
10:02
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Kaldığı yurdun 6. katından atladı! 22 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
00:33
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
15:29 7. kattan düşerek ölen Sedefnur'un yanındaki polis sevgilisi konuştu: Telefonunu göstermedi, tartıştık
15:17 Son dakika! Atanamayan öğretmenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz
15:17 Fatih Terim'le yollar ayrıldı, dört isim öne çıktı! Birinin uçak bileti bile hazırmış!
15:02 Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi gündem oldu
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:37:59. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlik Çalıştaylarının startı verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement