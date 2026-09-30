Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Her zaman Filistin halkının yanındayız"

"Filistin Gençlik Forumu", 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi.

Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, Türkiye ile Filistin arasında çok güçlü bir kardeşlik bağının olduğunu belirterek, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyledi. Bakan Bak, "Bugün burada gençler başta olmak üzere insanlığın uğradığı o acımasız soykırımı insanlığın ortak vicdanına haykırmak için toplandık. Resmi raporlar 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de binden fazla Filistinli sporcu, antrenör, hakem ve spor yöneticisinin şehit edildiğini ortaya koyuyor. İsrail, saldırılarıyla Filistin'de spor altyapısının yüzde 90'ını tamamen yok etmiştir. Filistin Futbol Federasyonu binası dahil 285'in üzerinde spor tesisi yerle bir edilmiştir. Çocukların hayal kurduğu, gençlerin geleceği olan o spor alanları, stadyumlar bugün birer toplu mezarlığa, gözaltı merkezine ve çadır kente dönüştürülmüştür ama bütün bunlar Filistinli gençleri durduramaz. İşte onlar tekrar spor için mücadele ediyorlar" dedi.

Bakan Bak, Konya'nın 2022 yılında 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "İslam Dünyası Spor Başkenti, Dünya Spor Başkenti ve 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti ünvanlarını gururla taşıyan bu şehir, bugün de spor diplomasisinin en asil örneğini tüm dünyaya göstermektedir. Bu akşam saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Filistin Milli Futbol Takımı tarihi dostluk maçının sloganı taşıdığımız ruhu en net şekilde özetlemektedir; 'Bizim evimiz sizin evinizdir.' Konya'ya hoş geldiniz. Konya'da yeşil sahada kurulacak olan kardeşlik köprüsü, Filistin'in elinden zorbalıkla hukuksuzca alınan ev sahibi olma hakkını ve saha avantajını uluslararası düzene inat yeniden tesis etmektedir. Filistinli kardeşlerimiz, kahraman sporcularımız bu akşam yabancı bir sahada değil, kendi evlerinde öz kardeşleriyle sahaya çıkacaklar" diye konuştu.

Bakan Bak, organizasyonda emeği geçen Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi, Filistin Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ve bakanlık çalışanlarına, tüm misafirlere teşekkür ederek, Filistin Gençlik Forumu'nun İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara, adalete ve kalıcı barışa vesile olmasını diledi.

"Filistin'in yaşama hakkını, hürriyetini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz"

Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti Konya'da Filistin Gençlik Forumu vesilesiyle tüm katılanları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün burada Filistin'i konuşurken, aslında nesiller boyunca biriken bir acının tarihini de konuşuyoruz. 1948'de Nekbe ile yurdundan koparılan Filistin halkı, 1967'de işgalle, 2007'de Gazze ablukasıyla, 7 Ekim 2023'ten itibaren ise Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırımla karşı karşıya kaldı. Enkazın altında kalan her çocukla, yıkılan her yuvada; insan haklarından ve adaletten söz eden dünyanın samimiyeti de yerle yeksan oldu. Tarihler değişse de zulüm değişmedi. Acı ve keder, Filistin halkının değişmez rutini oldu. Hal böyle iken; bizler için Filistin davasını omuzlamak ve zulme karşı dik durmak; ecdadımızdan kalan tarihi bir miras ve insani bir zorunluluk oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan; geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler kürsüsündeki tarihi hitabıyla milletimizin vicdanına tercüman olmuş, Filistinli kardeşlerimizin yalnız olmadığını bir kez daha güçlü biçimde ortaya koymuştur. Bizler de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Dünya 5'ten büyüktür diyerek; Filistin'in yaşama hakkını, hürriyetini ve geleceğini savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Filistin Gençlik Forumu'na Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Major General Jibril Al Rajoub, Konya Valisi İbrahim Akın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, protokol mensupları, yurt içi ve yurt dışından konuklar, gençler katıldı.