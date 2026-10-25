Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Ormana Kültür Merkezi ile İbradı Gençlik Merkezi açılışına katıldı:

Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye'de 650 gençlik merkezi bulunduğunu belirterek, "Buralara 10 milyonun üzerinde genç geliyor, onlarla beraber projeler yapıyoruz, sanattı, müzikti, kültürdü pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyoruz, spor yapıyoruz. Gençlerimizin vatanını seven, milletini seven, öz değerlerini, kültürünü seven gençler olarak yetişmesi için gayret ediyoruz." dedi.

Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Antalya'nın İbradı ilçesinde yapımı tamamlanan Ormana Kültür Merkezi ile Ersoy ailesince yapılarak Gençlik ve Spor Bakanlığına hibe edilen İbradı Ali Haydar Ersoy Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı.

Bakan Bak, açılış töreninde yaptığı konuşmada, gençlik ve kültür merkezlerinin de ilçe için önemli yatırımlar olduğunu belirtti.

İbradı'nın tarihi ve düğmeli evleriyle, güzel sokaklarıyla çekici bir ortama sahip olduğunu söyleyen Bak, Ersoy ailesinin de ilçeye kalıcı eserler bıraktığını ve bu tür hayırsever yatırımlarını önemsediklerini kaydetti. Bak, kendisinin de üniversitede eğitim gördüğü sırada Aksekili bir hayırseverden burs aldığını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her bölgeye gençlik merkezleri kazandırdıklarını hatırlatan Bak, "Amacımız gençlerimizi, çağımızın en büyük sorunu olan dijital bağımlılık ve uyuşturucu başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Onun için böylesine tesislere, yatırımlara ihtiyaç var. Gençlerin müzik, sanat, spor başta olmak üzere pek çok aktiviteyi gerçekleştirebileceği mekanlara ihtiyaç var." diye konuştu.

Bakanlık olarak da bu tür yatırımlara ağırlık verdiklerini ifade eden Bak, şunları söyledi:

"Türkiye'de 650 gençlik merkezimiz var. Buralara 10 milyonun üzerinde genç geliyor, onlarla beraber projeler yapıyoruz, sanattı, müzikti, kültürdü pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyoruz, spor yapıyoruz. Gençlerimizin vatanını seven, milletini seven, öz değerlerini, kültürünü seven gençler olarak yetişmesi için gayret ediyoruz. Bunlar önemli, insanlar sosyalleşiyor."

Bakan Bak, Bakanlık olarak Antalya'ya gençler için barınma imkanı başta olmak üzere büyük yatırımlar yaptıklarının altını çizdi. Son 3,5 yılda üniversite öğrencileri için 5 bin kapasiteye yakın yeni yurt ilave ettiklerini anlatan Bak, Antalya'daki öğrencilerin barınma sorunu yaşamayacaklarını kaydetti.

Ülke genelinde de yurt kapasitesini artırdıklarını vurgulayan Bak, "Dünyanın en büyük yurt kapasitesine sahip biziz, 1 milyon öğrenci barınma kapasitesine sahibiz, Kredi Yurtlar Kurumumuzda. 1 milyon gencimize devletimiz, üniversiteye giderken barınma imkanı sağlıyor. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz, sadece bunun karşılığında ödediği ücret ayda 1400 lira. Onlara çeşitli sosyal aktivite de sunuluyor. Böyle bir sistem Avrupa'da, dünyada hiçbir yerde yok." diye konuştu.

Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin her bir köşesine yatırım yaptıklarını aktaran Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti hizmet ve eser siyasetine devam edecek. Ne söylerse söylesinler Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yol yürümeye devam edeceğiz. Tasalanmayın, zaman bizden yanadır. Dünya sana düşman olsa da İbradı senden yanadır. Antalya senden yanadır. Türkiye senden yanadır. 'Yolun sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan' diyorum."

Bakan Bak, doğduğu yeri unutmadığı ve eserler bıraktığı için Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a, gayretli çalışmaları dolayısıyla İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen'e teşekkür etti.

Törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile ilçe halkı katıldı.