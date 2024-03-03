Gençlik ve Spor Bakanı Edirne\'de kent meydanı ve Tarihi Kırkpınar Er Meydanı\'nın yenileneceğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, "Okuldan Spora ve Mahalle Ligi" projesi tanıtım töreni etkinlikleri çerçevesinde Edirne'de kent meydanı yapılacağını ve Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da yenileneceğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne'de 25 Kasım Stadı'nın alanına kent meydanı yapılacağını ve projenin ihale aşamasında olduğunu açıkladı. Tarihi Kırkpınar Er Meydanı'nın da yenileneceğini duyuran Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakından takip ettiğinin altını çizdi.
Edirne ziyareti çerçevesinde 25 Kasım Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Edirne spor'un kullandığı 25 Kasım Stadının yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağını ifade etti.
"10 bin kişilik olan stadyum inşa edeceğiz"
Bakan Bak, "Edirne'nin bir diğer sorunu da stadyumun çok eski olmasıdır. Onun yenilenmesi talepleri vardı. Edirnespor'u çok kısa sürede Tunca Tesislerine taşıyacağız. Orası şuan 3. lig oynayacak durumda fakat şehir merkezinde olan bu stadyum yerini de şehre meydan olarak kazandıracağız. Kimse rant olarak kullanılacak şeklinde düşünmesin, burası şehrin nefes alacağız bir ortam olacaktır. Buraya güzel bir proje ile kent meydanı kazandırılacak. Edirne'mize de yaşayan stat modeli olan 10 bin kişilik olan stadyum inşa edeceğiz. Projeler tamam ihale aşamasındayız. İhaleyi de en kısa sürede yapıp, ilk kazmayı vurup çalışmalara başlayacağız. Edirne'mize böyle bir stadın kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.
Edirne'yi Balkanların spor başkenti haline getireceklerinin altını çizen Bakan Bak, "Cumhurbaşkanımız spora hep destek veriyor. Edirne'nin Balkanların spor başkenti olması için çaba harcıyoruz. Özellikle olimpik havuzumuzla, salonumuzla, Kırkpınar'ımız ile Edirne bir spor cazibesi şehri haline geldi. Tesis noktasında eksiklikleri de tamamlıyoruz" şeklinde konuştu.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin gerçekleştirildiği Sarayiçi Er Meydanı için de projelerinin bulunduğunu söyleyen Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu yakinen takip ettiğini bildirdi.
Bakan Bak, "Kırkpınar ile ilgili projemiz de hazır. Edirne'mize iki tane güzel eser kazandıracağız. Kırkpınar bir efsane, Cumhurbaşkanımız da bu projeyi çok hassas bir şekilde takip ediyor. Kırkpınar ile ilgili projelerimiz hazır. Yerinde mi yapacağız yoksa başka bir yere mi bu konuda değerlendirmeler sürüyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE
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