Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hafta sonuna seyahatseverlere müjde vererek başlamak istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever projemizi 1 Eylül'den 5 Eylül'e uzatıyoruz. Projemizden yararlanan arkadaşlarımızın seyahat fotoğraflarını merak ediyor, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Eylül, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kasapoğlu: Seyhatsever projesini 5 Eylül'e kadar uzatıyoruz - Son Dakika

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