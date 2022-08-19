Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"

19.08.2022 01:04
Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'nın bir medeniyet sembolü olduğunu belirterek, Konya'ya 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'yı ziyaret etti, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyarette konuşan İl Başkanı Hasan Angı, yoğun bir çalışma döneminde 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bakanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. Dünya çapındaki bu büyük organizasyona Konya ev sahipliği yaptı. Başından itibaren tesisleşme adına hem de davetlilerin sağlıklı bir şekilde misafir edilmeleri için bakanımız gece gündüz çalıştı. Konya için ve ülkemiz için büyük bir organizasyondu. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 5. oyunlarının Türkiye'de yapılmış olması, katılımın en üst düzeyde olması ülkemiz adına büyük bir kazanç. Bu şehir kadim bir şehir. Selçuklu'dan günümüze gelen, geleneklerini yaşatan, ev sahipliğini layıkıyla yapmaya çalışan bir şehir. Bunca spor alt yapılarıyla beraber gelecekte de pek çok büyük organizasyonların yapılabileceğini de herkes görmüş oldu" dedi.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, yaklaşık bir aydır Konya'da olduklarını hatırlatarak, "Hem çalışmalarımız vesilesiyle hem Konya 2021 hazırlıkları vesilesiyle pek çok kez bir araya geldik. 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı da el birliğiyle, çok güzel bir ev sahipliğiyle artık tamamlıyoruz. Bu akşam da kapanış töreniyle inşallah en güzel şekilde tamamlayacağız. Konya bir medeniyet sembolü. Bir gönül zenginliğinin en güçlü mesajını veren bir şehir. Bu şehirde 54 ayrı ülkeden gelen binlerce sporcuyu hamdolsun çok güzel bir şekilde misafir ettik. Her bir misafirimiz memleketlerine çok ama çok mutlu bir şekilde dönüyorlar. Çok güzel hatıralarla ayrılıyorlar. Bu bir misafirperverlik anlayışının, organizasyon becerisinin neticesidir. Bu kadim şehre, bu güzel halka da çok güzel yakıştığını hep birlikte görüyoruz. Ben bu vesileyle tüm Konyalı kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu daha sonra Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Kasapoğlu, Kavuş ve Kılca'ya 5. İslami Dayanışma Oyunları'na verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. - KONYA

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti Bakan Kasapoğlu'ndan Meram ve Karatay belediyelerine teşekkür ziyareti Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik' Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik'
Kaynak: İHA

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
23:20 Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Şafak Mahmutyazıcoğlu için Alaattin Çakıcı ile görüşmüş
23:18 Yürek yakan ölüm! 11 yaşındaki çocuk izinsiz bindiği traktörün hakimiyeti kaybederek yaşamını yitirdi
22:55 Avusturya'da skandal hareket! Milli eldiven Altay Bayındır'a tribünden davul tokmağı attılar
22:49 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili gündem olacak açıklama: Türkiye yaşlanıyor
22:45 Alaattin Çakıcı, Mahmutyazıcoğlu cinayeti hakkında ilk kez konuştu: Akrabam olsa Azrail dışında kimse dokunamazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 01:04:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: "Konya'da binlerce sporcuyu çok güzel bir şekilde misafir ettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement