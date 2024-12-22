Gençlik ve Spor Bakanı Sporcularla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Sporcularla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Sporcularla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya'da genç sporcularla bir araya geldi ve 'Yıldızların Yolu' programını tanıttı. Bakan Bak, sporun önemine değindi ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

22.12.2024 21:07  Güncelleme: 21:09
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SPORCULAR İLE BULUŞTU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi ve yapımı tamamlanan Battalgazi Spor Kompleksi ile Beydağı Gençlik Kampını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Genç sporcularla voleybol oynayan Bakan Bak, 'Yıldızların Yolu' programı kapsamında da genç sporcularla bir araya geldi. Beydağı Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, milli boksör Hatice Akbaş, ve sporcular katıldı.

Moderatörlüğünü Gençlik Spor Bakanlığı Sosyal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı Kerim Çomoğlu'nun yaptığı 'Yıldızların Yolu' programının konuğu olan Bakan Bak, sporcular ve sporcuların aileleri ile bir arada olmanın mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bu zamana kadar yaklaşık 5 milyon sporcuya dokunmuş olduk. Ben soyunma odasından gelen biriyim. Spor benim için bir yaşam tarzıdır. Sporun ders çalışmamda, hedeflerime kavuşmamda, mücadele etmemde çok önemli bir yeri var. Spor iyileştirir. Sporda sevgi, takım arkadaşlığı, paylaşmak, hissetmek ve coşkuyu paylaşmak vardır. Ne kadar çocuk spor yaparsa, kötü alışkanlıktan, uyuşturucudan, bağımlılık ve dijital bağımlılıktan uzak durursa o bizim için önemli ve kazançtır. Türklerin ve Türk gençlerinin neler yapabileceğini savunma sanayinde görüyoruz. Önceden Alman'ı, İngiliz'i daha iyi yapar diyorlardı. Şimdi biz yaparız diyoruz. Bunu hep birlikte görüyoruz. Şimdi bu tesisleri, salonları ve havuzları doldurma zamanı. Kim olursanız olun annenizi ve babanızı asla unutmayın. Bu bizim toplumumuzun en önemli temel amaçlarından bir tanesidir. Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Gençlik ve Spor Bakanı Sporcularla Buluştu - Son Dakika

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