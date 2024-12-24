Gene Spector'a 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Politika

Gene Spector'a 15 Yıl Hapis Cezası

Rusya'da casusluktan yargılanan ABD-Rusya çifte vatandaşı Gene Spector, 15 yıl hapis cezası aldı.

24.12.2024 13:59
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Rusya'da casusluktan yargılanan ABD-Rusya çifte vatandaşı Gene Spector, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da 2022 yılında rüşvet suçlamalarından 3 buçuk yıl hapse mahkum edilen ABD-Rusya çifte vatandaşı Gene Spector, bu kez casusluk suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Gene Spector, Moskova Şehir Mahkemesi'nde görülen davada, casusluktan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halihazırda cezaevinde bulunan Spector'un yüksek güvenlikli cezaevine yerleştirilmesi kararlaştırılırken, temyiz yolu açık tutuldu. Mahkeme ayrıca Gene Spector için daha önce görülen rüşvet davasında verilen 14 milyon ruble (5 milyon TL) tutarındaki cezayı da onadı.

Rüşvetten 3.5 yıl hapis cezası almıştı

Öte yandan, Rusya'da 2020 yılında dönemin Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç'in danışmanı Anastasia Alekseeva'nın rüşvet pazarlığına aracılık etmek ve rüşvet vermek suçundan dolayı yargılanan Gene Spector, 2022 yılında 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Spector hakkında geçtiğimiz yıl "casusluk" dosyası hazırlanırken, suçlamanın detayları ile ilgili kamuoyuna bilgi aktarılmamıştı. Rusya'da doğan, ancak daha sonra ABD'ye taşınarak vatandaşlık alan Spector, kanser ilaçları konusunda uzmanlaşmış Rus ilaç firması Medpolimerprom'un yönetim kurulu başkanıydı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, moskova, Hukuk, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gene Spector'a 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

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