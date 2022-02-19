Genel başkan aşı karşıtı açıklamalar yaptı, Facebook Yeniden Refah Partisi'nin Facebook sayfasını kapattı - Son Dakika

Koronavirüs aşıları ve korona salgınıyla ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sözleriyle dikkat çekiyordu.

"DOĞRULARI SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Son olarak Yeniden Refah Partisinin resmî Facebook sayfasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelişme, partinin resmî Twitter hesabından duyuruldu. Parti'den yapılan açıklamada "Onlar istiyor diye pes edecek değiliz. Milli görüş çizgisinde yola devam. Partimizin Facebook sayfası, Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın 'Covid-19 hakkındaki gerçekleri ve doğruları haykırması' gerekçe gösterilerek kapatılmıştır. Onlar sesimizi kısmaya çalışsalar da bizler çok daha gür bir şekilde doğruları söylemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan yapılan paylaşımda partinin yeni Facebook sayfasına da yönlendirme yapıldı.

"AŞI YARATIKLARI DOĞMASINA YOL AÇABİLİR" DEMİŞTİ

Erbakan, geçtiğimiz aylarda "Aşı olmadım. Olmayı da düşünmüyorum. mRNA demek insanın hücre çekirdeğine girmek demektir. O insanların yarı insan yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir." diye konuşmuştu.