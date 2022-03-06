Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi - Son Dakika
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Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi

06.03.2022 11:42
Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamının zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlilerini de...

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamının zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletildiği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı'nca özel güvenlik ve kolluk personeli arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla 2019 yılında KAAN Projesi hayata geçirildi. Proje ile özel güvenlik görevlilerinin, genel kollukla etkili iletişimi ve koordinasyonu sağlanarak, özel güvenliğin olduğu yerde olaylara zamanında ve etkin müdahale edebilmesi amaçlandı. Proje kapsamında ilk etapta İstanbul Esenyurt'taki sitelerde görevli özel güvenlikler ve site yöneticilerine rehberlik edici denetimler ve eğitimler gerçekleştirildi. Projenin sitelerdeki başarısı üzerine İçişleri Bakanlığı projenin kapsamını genişletti. Zincir oteller, havalimanları, AVM'ler, toplu ulaşım alanları, eğitim-öğretim kurumları, şehir hastaneleri ile stratejik binalardaki özel güvenlik görevlileri de proje kapsamına alındı. Proje, ülke genelinde, 52 bin 752 noktada, 200 bin 207 özel güvenlik görevlisi, 23 bin 388 genel kolluk personeli, 2 bin 852 site yöneticisinin ve 1495 birim yöneticisinin katılımıyla aktif şekilde sürdürülüyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında, Türkiye genelinde 1774'ü İstanbul'da olmak üzere 6 bin 16 site denetlendi. Bu denetimlerde usulsüz olarak özel güvenlik hizmeti sunulduğu, özel güvenlik görevlisi olmayan kişilerin özel güvenlik görevlisi gibi istihdam edildiği ve görevlilerin meydana gelen bazı olayları polise haber vermedikleri yönünde eksiklik ve aykırılıklar tespit edildi. Yapılan denetimlerde, 5188 sayılı Kanun kapsamında 22 adli işlem, 47 idari işlem uygulandı. Adli ve idari işlemlerin yanı sıra, kanuna uygun güvenlik hizmeti sağlanması amacıyla, polis başmüfettişleri ve Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) eğitmenlerince, başta İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde toplam 35 bin 893 özel güvenlik görevlisi, 12 bin 495 genel kolluk ve 3 bin 713 site yöneticisine, Özel Güvenlik Hukuku, Yönetici-Güvenlik Sorumlusunun Sorumlulukları, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişkileri, AFAD Acil Müdahale Eğitimleri verilerek KAAN Projesi kapsamına alındı. Proje kapsamında hayata geçirilen KAAN mobil uygulaması ile özel güvenlik görevlilerinin alanlarındaki olayları polis ekiplerine hızlı bildirmesi sağlanıyor. Bu sayede uyuşturucu, kadına şiddet, hırsızlık gibi asayiş olaylarına genel kolluğun zamanında ve olaylar olmadan müdahalesine olanak sağlıyor.


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Güvenlik Görevlisi, İçişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Esenyurt, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Genel kolluk ile özel güvenliğin iş birliğini sağlayan KAAN Projesi'nin kapsamı genişletildi - Son Dakika


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