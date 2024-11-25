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Politika

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi

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AK Parti, 01.01.2015 öncesi prim borçlarını silecek ve aile hekimliği düzenlemeleri getirecek.

25.11.2024 18:06
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AK Parti Grup Başkanvekili Usta "Genel Sağlık Sigortası, borçlarının düzenlenmesi var. Yürürlüğe konulan yapılandırma yararlanmayan, yararlanıp da 01.01.2015 öncesi prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların borçlarını tamamen siliyoruz"

"İkinci ve üçüncü sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak düzenleme getiriyoruz"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, "Genel Sağlık Sigortası, borçlarının düzenlenmesi var. Yürürlüğe konulan yapılandırma yararlanmayan, yararlanıp da 01.01.2015 öncesi prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların borçlarını tamamen siliyoruz" dedi.

Usta, AK Parti Grup Yönetimi Salonu'nda açıklama yaptı. Usta, 28 maddelik Sosyal Sigortalar ve genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni açıklayarak, TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını belirtti. Usta, engelli vatandaşların emeklilik konusuna değinerek, "2008 yılı öncesinde sigortalı olan engelli vatandaşlarımızın emeklilik işlemleri daha adil bir emine oturtmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar bu işlemler vergi indirim belgelerine göre yapılıyordu. Yeni düzenleme ile engelli vatandaşlarımızın emeklilik hakları çalışma gücü kaybı oranlarına göre belirlenecek" ifadlerini kullandı.

Usta, kişisel verilerin korunmasını ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesini hedeflediklerini aktararak, "Kişisel verilerin korunması konusundaki eksikliklerin gidermek için Sağlık Bakanlığının veri işleme yetkilerini hukuki çerçeveye oturtuyoruz. Bu düzenleme vatandaşlarımızın kişisel verilerinin güvenliğini arttırırken, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine ve etkinliğine önemli katkı sağlayacak. Esnaf ahilik sandığı uygulanmasının ertelenmesine ilişkin düzenleme var. Ekonomik sürdürülebilirlik ve esnaflarımızın talebini göz önünde bulundurarak Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihini 01 Ocak 2028 tarihine erteliyoruz. Aile hekimliği işlevselliği genişletiliyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerinin aile hekimleri birimlerince yerine getirilmesini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü sağlık hizmetlerinin yoğunluğunun azaltılması amacıyla aile hekimlerimizden sevk katkı paylarının düşürülmesini sağlayacak düzenleme getiriyoruz. Genel Sağlık Sigortası, borçlarının düzenlenmesi var. Yürürlüğe konulan yapılandırma yararlanmayan, yararlanıp da 01.01.2015 öncesi prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların borçlarını tamamen siliyoruz"

Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi
Kaynak: İHA

Leyla Şahin Usta, AK Parti, Politika, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Genel Sağlık Sigortası Düzenlemesi - Son Dakika

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