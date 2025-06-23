Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Slovakya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Zmeko'yu Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. Orgeneral Zmeko, her iki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Onur Kıtası'nı selamladı. Orgeneral Gürak ve Zmeko, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Politika › Generaller Ankara'da Buluştu - Son Dakika
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