Gergerlioğlu, yatırım fonlarında 20 milyar dolara yakın usulsüzlük olduğunu savundu

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bazı portföy yönetim şirketlerinin yatırım fonlarındaki işlemlerine ilişkin, "20 milyar dolara yakın bir usulsüzlük, yolsuzluk yapılıyor. Böyle bir rezalet olabilir mi?" dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sermaye piyasasında son dönemde yürütülen adli ve idari incelemeler kapsamındaki yatırım fonlarına dair gelişmeleri değerlendirdi.

Portföy yönetim şirketinin işlemlerine ilişkin önceden haber ve uyarılar yapıldığını ancak önlem alınmadığını savunan Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) yönetim kurulundaki insanlar, iktidara yakın insanlar. Onlar da izliyorlar buraları, bakıyorlar yani. Oraya bakmak için konmuş bu beyefendi, hanımefendi bürokratlar. Ardından da bu portföy yönetim kurulu başkanları da el altından İsviçre'ye paraları kaçırıyorlar. Demek ki haber alıyorlar, rezalete bakın. Memleketin parası nasıl çarçur ediliyor, nasıl yağma ediliyor, nasıl talan ediliyor? Onun göstergesi bu. Gazeteciler, bir yıl önceden bu işi duyuruyor, 'Bunu görmüyor musunuz? diyorlar ancak hiçbir inceleme yok. Ondan sonra 20 milyar dolara yakın bir usulsüzlük, yolsuzluk, yapılıyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? SPK ve BDDK boşuna mı var?"

Ömer Faruk Gergerlioğlu, mevcut durumun "Üç beş açgözlü fon yöneticisi üçkağıtçılık yapmış" şeklinde değerlendirilemeyeceğini, siyasi bağlantılarının da ortaya çıkartılması gerektiğini savundu.