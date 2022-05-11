Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan gazeteci Saymaz, "Gezi Parkı Davası'nda AK Parti 'den aday adayı olmuş hâkimin eşinin FETÖ'den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı" dedi. Saymaz, perşembe günü avukatıyla ifade vermeye gideceğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

Saymaz, Halk TV'de yayımlanan "Gezi Parkı hâkiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı" başlıklı yazısında, Gezi Davası hâkimlerinden Murat Bircan'ın eşinin "FETÖ itirafçısı" olduğunu yazmıştı. Saymaz yazısında, AK Parti milletvekili aday adayı olan hâkim Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın, 'FETÖ'den soruşturma geçirdiğini, çiftin çocuklarının 7 yıl boyunca 'FETÖ' okullarında eğitim gördüğünü belirtmişti.

AVUKAT ASLI KAZAN: İSMAİL SAYMAZ BELGEYE DAYALI HABER YAPMIŞTIR

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk yargısının alacakaranlık kuşağı. Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ve Taksim Dayanışması'na ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP'li eşi Cemaat şüphelisi hâkim bulunması sorun değil ama bunu haber yapmak suç. Delilsiz/ dayanaksız Gezi Davası'nda oyçokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP'den aday adayı olmuş üye hâkimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldı."