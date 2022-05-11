Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika
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Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı

11.05.2022 16:55
Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı

Gezi Parkı ile ilgili yürütülen davada 8 kişiye hapis cezası veren davanın hâkimi olan Murat Bircan'ın eşinin "FETÖ itirafçısı" olduğunu iddia eden bir yazı kaleme alan gazeteci İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca soruşturma başlatıldı.

Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında 'FETÖ itirafçısı' ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan gazeteci Saymaz, "Gezi Parkı Davası'nda AK Parti'den aday adayı olmuş hâkimin eşinin FETÖ'den şüpheli olduğunu ve ifade verdiğini yazdığım için hakkımda terör soruşturması başlatıldı" dedi. Saymaz, perşembe günü avukatıyla ifade vermeye gideceğini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

Saymaz, Halk TV'de yayımlanan "Gezi Parkı hâkiminin eşi FETÖ şüphelisi çıktı" başlıklı yazısında, Gezi Davası hâkimlerinden Murat Bircan'ın eşinin "FETÖ itirafçısı" olduğunu yazmıştı. Saymaz yazısında, AK Parti milletvekili aday adayı olan hâkim Murat Bircan'ın eşi Arzu Bircan'ın, 'FETÖ'den soruşturma geçirdiğini, çiftin çocuklarının 7 yıl boyunca 'FETÖ' okullarında eğitim gördüğünü belirtmişti.

AVUKAT ASLI KAZAN: İSMAİL SAYMAZ BELGEYE DAYALI HABER YAPMIŞTIR

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Türk yargısının alacakaranlık kuşağı. Gezi Davası'nda Osman Kavala'ya ve Taksim Dayanışması'na ceza yağdıran heyette kendisi teşkilattan AKP'li eşi Cemaat şüphelisi hâkim bulunması sorun değil ama bunu haber yapmak suç. Delilsiz/ dayanaksız Gezi Davası'nda oyçokluğu ile verilen hukuka aykırı kararın altına imza atan AKP'den aday adayı olmuş üye hâkimin eşi hakkındaki FETÖ soruşturmasını belgeye dayalı haberleştiren İsmail Saymaz hakkında Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca soruşturma başlatıldı."

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İsmail Saymaz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında 'FETÖ itirafçısı' ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı - Son Dakika


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