Gıda Denetiminde 107 Bin Kontrol - Son Dakika
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Gıda Denetiminde 107 Bin Kontrol

Gıda Denetiminde 107 Bin Kontrol
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Bakan Yumaklı, Temmuz'da 107 bin gıda denetimi yapıldığını ve 250 milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "1-31 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından gıda denetimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yumaklı, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya erişimi kırmızı çizgimizdir. 1-31 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde 107 bin 113 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 250 milyon lira idari para cezası uygularken, 37 işletme ile ilgili suç duyurusunda bulunduk. İşini doğru ve dürüst yapan işletmecilerimizin her zaman yanında duracak, halk sağlığıyla oynayanlara ise asla taviz vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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