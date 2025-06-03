Gıda İşletmelerine Kare Kod Zorunluluğu - Son Dakika
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Politika

Gıda İşletmelerine Kare Kod Zorunluluğu

Gıda İşletmelerine Kare Kod Zorunluluğu
03.06.2025 17:51
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Bakan Yumaklı, 28 Temmuz'dan itibaren gıda işletmelerinin kare kod uygulamasını zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "28 Temmuz itibarıyla bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla 'Dünya Gıda Güvenirliği' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Güne özel hazırlanan videonun ardından açılış konuşmaları ile program başladı.

"1.1 milyar 56 milyon liralık idari para cezası uyguladık"

Gıdanın 'tohumdan çatala kadar olan sürecinin' her aşamasında bakanlık olarak bulunduklarını vurgulayan Bakan Yumaklı, "81 ilimizde güçlü bir altyapımız mevcut. 41 kamu, 107 özel sektör laboratuvarımız var. Gıdaya yönelik makamlığımızın 15 AR-GE merkezi var. 8 binden fazla gıda kontrol görevlisi arkadaşım var. Bu güçlü yapıyla 2024 yılında 1.3 milyondan fazla denetim gerçekleşti. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmayacağımızı buradan güçlü bir şekilde ifade etmek istiyorum. 1 Ocak'tan bu yana 503 bin denetim yapıldı. Bu denetimler sonucu 11 bin 702 uygunsuzluk tespit edildi. Bu tespit ettiğimiz yerlere 1.1 milyar 56 milyon liralık idari para cezası uyguladık. Bizim amacımız uygunsuzluk tespit edip ceza kesmek değil. Bizim amacımız o uygunsuzlukların yeniden meydana gelmemesini sağlayacak metotları adeta bir koruyucu hekimlik gibi firmalarımızla, işletmelerimizle, onların çalışanlarıyla ya da karar alıcılarıyla birlikte olmak. Sağlığı tehlikeye düşürücü bir unsur varsa cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmaktan hiçbir şekilde çekinmiyoruz. Bu zamana kadar yapılanların arasında da 301 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

"Bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak"

Bitki ve hayvan sağlığına yönelik 2 yılda 100'e yakın uygulamanın hayata geçirildiğini belirten Bakan Yumaklı, "24 yıldır ülkemizde patates siğili denilen bir hastalık sebebiyle bazı alanların üretime kapalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yıldan itibaren artık bu alanların üretime açıldığını söylüyoruz. Hayvanlara şap aşılamasını 2024 yılında 3'e çıkardık ve bu sayede bir önceki yıla göre vaka sayımızda yüzde 76'lık düşüş oldu. Gittiğiniz herhangi bir toplu tüketim yerinde, restoranda oranın denetlenip denetlenmediğini, en son ne zaman denetlendiğini görebileceksiniz ve cep telefonlarınızdan Tarım Cebinde uygulamasının Güvenilir Gıda sekmesinden çok basit bir şekilde o barkodu okutarak bilgilere ulaşabileceksiniz. Bir sonraki aşamamızda o işletmenin, o denetlemenin sonuçlarını da orada göstereceğiz. 28 Temmuz itibarıyla bütün gıda işletmelerimizin kare kod uygulamasını kullanması zorunlu olacak. Dolayısıyla işletmelerimizin bu tarihe kadar bu uygulamaya geçmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, program sonunda yöresel lezzetlerin sunulduğu stantları tek tek gezerek hem tadım yaptı hem de sohbet etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanı, Etkinlikler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Sağlık, Tarım, Son Dakika

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