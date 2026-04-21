Giresun\'da İslamofobi Konferansı

Giresun'da, "Geçmişten Günümüze İslamofobi" konulu konferans gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Giresun Gençlik Merkezinde organize edilen konferansta, Orta Doğu coğrafyasında son zamanlarda yaşanan olaylara işaret ederek, Türkiye'nin aklıselim bir siyaset güttüğünü söyledi.

Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde çok büyük işler yaptığının altını çizen Saral, "Düşmanlarımızı korkutan ama dostlarımıza sürur veren, her noktada savunma sanayimizi güçlendirecek bir sürü projelere imza attık." dedi.

Türkiye'nin gücünü dünyanın bildiğini ifade eden Saral, "Türkiye dördüncü güç olarak biliniyor dünyada." diye konuştu.

Programa, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Ergün, AK Parti İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ile üniversite öğrencileri katıldı.