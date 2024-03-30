Giresun'da oy kullanılacak okullar seçime hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Giresun'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Geniş Video İzle

Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.

30.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

GİRESUN - Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için Giresun'daki okullarda hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık bin 456 sandıkta 361 bin 334 seçmen belediye başkanlığı için oy kullanacak.

Yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek vatandaşlar için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı. Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.

Yerel Seçimlerde 21 adayın başkanlık için yarışacağı Giresun merkez ilçede 275 sandıkta, 89 bin 953 seçmen oy kullanacak. İl genelinde ise 784 sandıkta 232 bin 553 seçmen sandık başına gidecek.

Buna göre Alucra'da 15 sandıkta 3 bin 104, Bulancak'ta 137 sandıkta 40 bin 113, Çamoluk'ta 11 sandıkta 2 bin 420, Çanakçı'da 6 sandıkta bin 397, Dereli'de 24 sandıkta 6 bin 99, Doğankent'te 11 sandıkta 2 bin 931, Espiye'de 58 sandıkta 17 bin 621, Eynesil'de 31 sandıkta 7 bin 912, Görele'de 54 sandıkta 14 bin 682, Güce'de 12 sandıkta 3 bin 433 seçme, Keşap'ta 26 sandıkta 7 bin 185, Piraziz'de 22 sandıkta 6 bin 595, Şebinkarahisar'da 30 sandıkta 7 bin 879, Tirebolu'da 45 sandıkta 13 bin 988 ve Yağlıdere'de 27 sandıkta 7 bin 241 seçme belediye başkanı seçmek için sandık başına gidecek.

Giresun\'da oy kullanılacak okullar seçime hazır
Kaynak: İHA

Giresun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Giresun'da oy kullanılacak okullar seçime hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:42 Hollanda’da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı Saldırgan saatler sonra yakalandı Hollanda'da bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı! Saldırgan saatler sonra yakalandı
12:29 Çankırı’da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2’si polis 3 kişi yaralandı Çankırı'da tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si polis 3 kişi yaralandı
12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:20 Görüntü Bursa’dan Tesla marka elektrikli otomobil alev topuna döndü Görüntü Bursa'dan! Tesla marka elektrikli otomobil alev topuna döndü
14:39 Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı
13:46 Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti Eşi çocuklarını göstermiyor diye çatıya çıkan genç, aynı akşam eşini darp etti
13:19 Hadise’yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım Hadise'yi makyajsız görenler şaşıp kaldı: Bu Hadise mi, tanıyamadım
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı’na katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roman Dernekleriyle İstişare Toplantısı'na katıldı
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 15:43:46. #1.13#
SON DAKİKA: Giresun'da oy kullanılacak okullar seçime hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement