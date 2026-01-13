Giresun'da en genç kadın başkan vekili görevde - Son Dakika
Giresun'da en genç kadın başkan vekili görevde

13.01.2026 13:29  Güncelleme: 13:31
Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il dışı programı nedeniyle görevini Zehra Gülşah Bora Bozat'a devretti. 30 yaşındaki Bozat, Giresun Belediyesi tarihinin en genç kadın başkan vekili oldu.

Bu görevlendirme, Giresun yerel yönetim tarihinde bir ilke sahne oldu. Genç yaşına rağmen belediye meclisinde aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Zehra Gülşah Bora Bozat, kısa süreliğine de olsa başkanlık koltuğuna oturarak kentin yönetiminde söz sahibi oldu.

Bu görevlendirme, Giresun yerel yönetim tarihinde bir ilke sahne oldu. Genç yaşına rağmen belediye meclisinde aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Zehra Gülşah Bora Bozat, kısa süreliğine de olsa başkanlık koltuğuna oturarak kentin yönetiminde söz sahibi oldu.

Gençlere ve kadınlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Fuat Köse'nin bu tercihi, yerel yönetimlerde katılımcılık, temsilde adalet ve fırsat eşitliği anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Bozat'ın başkan vekilliğine getirilmesi, özellikle gençlerin ve kadınların yerel yönetimlerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi adına umut verici bir adım olarak yorumlandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun Belediyesi, Fuat Köse, Belediye, Politika, Giresun, Bozat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
