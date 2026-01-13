Giresun\'da en genç kadın başkan vekili görevde

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, il dışı programı nedeniyle görevini Belediye Meclis Üyesi Zehra Gülşah Bora Bozat'a devretti. Bu görevlendirmeyle birlikte 30 yaşındaki Bozat, Giresun Belediyesi tarihinde başkanlık görevini üstlenen en genç kadın başkan vekili olarak tarihe geçti.

Bu görevlendirme, Giresun yerel yönetim tarihinde bir ilke sahne oldu. Genç yaşına rağmen belediye meclisinde aktif çalışmalarıyla dikkat çeken Zehra Gülşah Bora Bozat, kısa süreliğine de olsa başkanlık koltuğuna oturarak kentin yönetiminde söz sahibi oldu.

Gençlere ve kadınlara verdiği önemi her fırsatta dile getiren Başkan Fuat Köse'nin bu tercihi, yerel yönetimlerde katılımcılık, temsilde adalet ve fırsat eşitliği anlayışının güçlü bir yansıması olarak değerlendirildi.

Bozat'ın başkan vekilliğine getirilmesi, özellikle gençlerin ve kadınların yerel yönetimlerde daha fazla sorumluluk üstlenmesi adına umut verici bir adım olarak yorumlandı. - GİRESUN