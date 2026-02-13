Giresun'daki Taciz İddialarına Yargı Süreci

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Giresun'daki çocuğa taciz iddialarıyla ilgili yargı sürecinin takipçisi olacağını bildirdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Giresun Görele Belediye Başkanı hakkında 16 yaşında bir çocuğa karşı cinsel taciz iddiaları kapsamında tutuklama kararı verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak konuyla ilgili yargı sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."