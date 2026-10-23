GKRY Dışişleri Bakanı Kombos, Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığını destekledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY Dışişleri Bakanı Kombos, Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığını destekledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BAE'nin eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığına destek verdi. Kombos, Nuseybe'yi deneyimli ve saygın bir diplomat olarak nitelendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği görevine aday olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'ye destek verdi.

GKRY, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği yarışı için adayını belirleyen ülkeler arasındaki diplomatik temaslarını sürdürüyor. Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eski BM Daimi Temsilcisi Lana Nuseybe'ye destek verdi. Kombos, Nuseybe ile geçmişte birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek kendisini "deneyimli, etkili ve saygın bir diplomat" olarak nitelendirdi. Lana Nuseybe'nin uluslararası diplomasi alanındaki tecrübesine dikkat çeken Kombos, BM Genel Sekreterliği görevine adaylığını desteklediğini ifade etti.

Mevcut BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görev süresinin 31 Aralık 2026'da sona ermesiyle birlikte yeni genel sekreterin 1 Ocak 2027'de göreve başlaması bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından aday gösterilen Lana Nuseybe, 2013-2024 yılları arasında ülkesinin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yapmıştı.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı Ortalık kan gölüne döndü Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü
Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden Görenler gözlerine inanamadı Bu fotoğraf tam 96 yıl öncesinden! Görenler gözlerine inanamadı
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Tüpler dolu olunca şair Mustafa Keser defnedildi
Arda Güler’in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten Arda Güler'in birkaç saatlik kazancı olay yaratacak cinsten
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
00:11
TMSF’ye tam 5 milyar TL yatırdılar İki iş insanı için kritik karar
TMSF'ye tam 5 milyar TL yatırdılar! İki iş insanı için kritik karar
23:25
Türkiye’de bir ilk Muş’taki hasta İstanbul’da ameliyat edildi
Türkiye'de bir ilk! Muş'taki hasta İstanbul'da ameliyat edildi
22:27
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Sahnede rahatsızlanan Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
20:59
Ürdün’deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
Ürdün'deki kilise saldırısına ilişkin yeni görüntüler
20:35
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevden uzaklaştırıldı
18:55
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov’u ağırladı
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 00:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: GKRY Dışişleri Bakanı Kombos, Nuseybe'nin BM Genel Sekreterliği adaylığını destekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei