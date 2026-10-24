GKRY-Fransa savunma anlaşmasının onay tasarısı Rum Meclisi komisyonuna gönderildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

GKRY-Fransa savunma anlaşmasının onay tasarısı Rum Meclisi komisyonuna gönderildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GKRY ile Fransa arasında imzalanan savunma anlaşmasının onaylanmasına ilişkin yasa tasarısı, 22 Ekim'de Rum Meclisi komisyonuna gönderildi. Anlaşma askeri eğitim, ortak tatbikat ve Fransız savaş gemileri ile uçaklarının liman ve hava sahası kullanımını düzenliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile imzaladığı ve savaş gemileri ile askeri uçakların faaliyetlerinden askeri personelin geçici konuşlandırılmasına kadar çeşitli düzenlemeler içeren savunma anlaşması, onaylanmak üzere Rum Meclisine taşındı.

GKRY, Doğu Akdeniz'deki askeri iş birliği girişimlerini sürdürüyor. Rum basınından Politis gazetesinin haberine göre GKRY ile Fransa arasında 8 Haziran 2026 tarihinde imzalanan Savunma Alanında İş Birliği ve Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) onaylanmasına yönelik yasa tasarısı, 22 Ekim'de Rum Meclisinin Dışişleri ve Avrupa İşleri Komitesine gönderildi. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim, ortak tatbikatlar, savunma teknolojileri, askeri teçhizat tedariki ve lojistik destek alanlarında iş birliği yapılmasını öngörüyor.

Fransız savaş gemileri ve askeri uçaklarına ilişkin düzenlemeler

Anlaşma kapsamında askeri tesislerin kullanılması, askeri personelin geçici olarak konuşlandırılması, savaş gemilerinin limanlara girişleri ve askeri uçakların hava sahasını kullanmasına ilişkin prosedürler düzenleniyor. Askeri personel ve teçhizatın giriş çıkışları ile silah ve mühimmat taşınmasına yönelik kurallar da anlaşmada yer alıyor.

Askeri operasyonlar için yazılı mutabakat gerekecek

Anlaşmaya göre taraflardan birinin askeri personeli, diğer ülkenin topraklarında önceden yazılı mutabakat sağlanmadan savaş veya savaş benzeri operasyonlara, kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlere ya da ulusal egemenliğin savunulması kapsamındaki askeri görevlere katılamayacak. Askeri personelin faaliyetleri ile gemi ve uçakların hareketleri, ev sahibi ülkenin mevzuatına ve gerekli izinlere tabi olacak.

Rum Meclisinin onayı bekleniyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile dönemin Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin tarafından 8 Haziran'da imzalanan anlaşmanın parlamentodaki onay süreci devam ediyor.

Kaynak: İHA
PolitikaFransızFransaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Yer: İstanbul Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı Yer: İstanbul! Eski milli futbolcu ile sevgilisi böyle yakalandı
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi Yılmaz Erdoğan’ın X hesabı askıya alındı Dizideki sahneye tepkiler çığ gibi! Yılmaz Erdoğan'ın X hesabı askıya alındı
Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında “Pembe oda“ iddiası Vanlı Kara Haydar ve Çağla Öz hakkında "Pembe oda" iddiası
Kürsüden duyurdu Aziz Yıldırım’dan bomba İsmail Kartal kararı Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
16:45
Fenerbahçe’ye kabus olan Aston Villa, City’ye de acımadı
Fenerbahçe'ye kabus olan Aston Villa, City'ye de acımadı
16:40
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
Mardin’de otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Orayı bir dönem gazino olarak işlettiler
16:13
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
Şarkıcı Nev hayatını kaybetti
15:46
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı
Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 17:15:44. #.0.2#
SON DAKİKA: GKRY-Fransa savunma anlaşmasının onay tasarısı Rum Meclisi komisyonuna gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei