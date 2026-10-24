GKRY-Fransa savunma anlaşmasının onay tasarısı Rum Meclisi komisyonuna gönderildi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile imzaladığı ve savaş gemileri ile askeri uçakların faaliyetlerinden askeri personelin geçici konuşlandırılmasına kadar çeşitli düzenlemeler içeren savunma anlaşması, onaylanmak üzere Rum Meclisine taşındı.

GKRY, Doğu Akdeniz'deki askeri iş birliği girişimlerini sürdürüyor. Rum basınından Politis gazetesinin haberine göre GKRY ile Fransa arasında 8 Haziran 2026 tarihinde imzalanan Savunma Alanında İş Birliği ve Kuvvetlerin Statüsü Anlaşması'nın (SOFA) onaylanmasına yönelik yasa tasarısı, 22 Ekim'de Rum Meclisinin Dışişleri ve Avrupa İşleri Komitesine gönderildi. Anlaşma, iki ülke arasında askeri eğitim, ortak tatbikatlar, savunma teknolojileri, askeri teçhizat tedariki ve lojistik destek alanlarında iş birliği yapılmasını öngörüyor.

Fransız savaş gemileri ve askeri uçaklarına ilişkin düzenlemeler

Anlaşma kapsamında askeri tesislerin kullanılması, askeri personelin geçici olarak konuşlandırılması, savaş gemilerinin limanlara girişleri ve askeri uçakların hava sahasını kullanmasına ilişkin prosedürler düzenleniyor. Askeri personel ve teçhizatın giriş çıkışları ile silah ve mühimmat taşınmasına yönelik kurallar da anlaşmada yer alıyor.

Askeri operasyonlar için yazılı mutabakat gerekecek

Anlaşmaya göre taraflardan birinin askeri personeli, diğer ülkenin topraklarında önceden yazılı mutabakat sağlanmadan savaş veya savaş benzeri operasyonlara, kamu düzeninin korunmasına yönelik faaliyetlere ya da ulusal egemenliğin savunulması kapsamındaki askeri görevlere katılamayacak. Askeri personelin faaliyetleri ile gemi ve uçakların hareketleri, ev sahibi ülkenin mevzuatına ve gerekli izinlere tabi olacak.

Rum Meclisinin onayı bekleniyor

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ile dönemin Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Catherine Vautrin tarafından 8 Haziran'da imzalanan anlaşmanın parlamentodaki onay süreci devam ediyor.