GKRY lideri Hristodulidis, Kıbrıs'ta hafta sonu somut açıklama olabileceğini söyledi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin diplomatik girişimlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini ileri sürerek, "Hafta sonu somut açıklamalar yapılabilir" dedi.

Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik diplomatik temaslar yeniden gündeme geldi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik yürütülen diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rum basınında yer alan haberlere göre, Hristodulidis, bugün Baf'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguın Cuellar ile sabah saatlerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, Kıbrıs meselesindeki son gelişmeler hakkında bilgi aldığını söyledi. Mevcut diplomatik temasların olumlu yönde ilerlediğini öne süren Rum lider, taraflardan gelecek nihai cevapların beklendiğini ifade etti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelişmeler hakkında sürekli bilgilendirildiğini belirten Hristodulidis, "Hafta sonu somut açıklamalar yapılabilir" ifadelerini kullanarak, Kıbrıs konusunda yeni gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

"Görüşmeler yalnızca geçiş noktalarıyla sınırlı değil"

Nikos Hristodulidis, yapılması beklenen açıklamaların yeni geçiş noktalarının açılmasıyla ilgili olup olmadığı yönündeki soruya, görüşmelerin yalnızca güven artırıcı önlemlerle sınırlı olmadığını belirterek cevap verdi. Guterres'in daha önce ortaya koyduğu girişimlerin müzakerelerin yöntemi, esasına ilişkin konular ve güven artırıcı önlemleri kapsadığını ifade eden Hristodulidis, görüşmelerin daha geniş bir çerçevede yürütüldüğünü söyledi. Hristodulidis, siyasi iradenin bulunması halinde müzakerelerin yeniden başlamasının mümkün olduğunu savunarak, Rum yönetiminin bu doğrultuda öneriler sunmayı sürdürdüğünü belirtti.

Hakan Fidan'ın KKTC ziyareti soruldu

Rum lider Hristodulidis'e, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yarın KKTC'ye gerçekleştirmesi beklenen ziyaret de soruldu. Hristodulidis, Fidan'ın KKTC ziyaretiyle ilgili basında çıkan haberleri gördüğünü, ancak haberlerde yer alanların dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.