GKRY Savunma Bakanı'ndan Yerli Savunma Sanayi Açıklamaları - Son Dakika
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GKRY Savunma Bakanı'ndan Yerli Savunma Sanayi Açıklamaları

20.06.2026 14:57
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GKRY Savunma Bakanı Palmas, yerli savunma sanayisinin Milli Muhafız Ordusu'nu destekleyecek seviyede olduğunu duyurdu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Güney Kıbrıs'ın yerli savunma sanayisinin Rum Milli Muhafız Ordusu'nu destekleyecek ürünler üretebilecek seviyeye ulaştığını belirtti.

GKRY Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "Eurosatory 2026" savunma fuarında röportaj verdi. Palmas, Güney Kıbrıs savunma sanayisinin dikkat çekici bir şekilde temsil edildiğini ifade ederek, sektörün her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi. Rum yönetiminin son yıllarda önem verdiği yerli savunma sanayisinin artık Rum Milli Muhafız Ordusu'nun ihtiyaçlarına yönelik üretim yapabilecek kapasiteye eriştiğini kaydeden Palmas, savunma sanayisinin aynı zamanda ülke ekonomisine ve gayrisafi yurt içi hasılaya katkı sağlayabilecek bir alan olarak görüldüğünü dile getirdi. Palmas, yerli şirketlerin yurt dışındaki ortaklarıyla silahlanma programları kapsamında iş birliği yapabilmeleri için gerekli şartları oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, bu hedefe ulaşılacağı konusunda iyimser olduğunu ifade etti.

SOFA anlaşmasına ilişkin değerlendirme

Palmas, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan SOFA anlaşmasına değinerek, söz konusu anlaşmanın iki ülke askerleri arasındaki karşılıklı bilgilendirme, eğitim ve tatbikat faaliyetlerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi. Anlaşmanın ayrıca iki ülkenin askeri personeline çeşitli kolaylıklar sağlayan bir çerçeve oluşturduğunu belirten Palmas, iş birliğinin savunma alanında daha ileri bir seviyeye taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Silahlanma programının detaylarını açıklamadı

Rum Milli Muhafız Ordusu'nun silahlanma programına ilişkin soruları da cevaplayan Palmas, önceliklerinin belirli olduğunu ancak detay paylaşmak istemediğini ifade etti. Palmas, "Silahlanma önceliklerimiz bellidir, ancak detaylara girmek istemiyorum. Orada burada yorum yapılmasına fırsat vermemek için bu meselelerin gizli kalması gerektiğini düşünüyorum" dedi. - PARİS

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Savunma, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika GKRY Savunma Bakanı'ndan Yerli Savunma Sanayi Açıklamaları - Son Dakika

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