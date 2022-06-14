Göç ve Uyum Komisyonu Başkanı Uslu, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Harun ile görüştü

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Göç ve Uyum Alt Komisyonunun Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Uslu, Göç ve Uyum Alt Komisyonunun faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Göçmen konusunun tüm dünya ve Türkiye'de önemli gündem başlıklarından birisi olduğunu ifade eden Uslu, "Türkiye, bir yandan Suriye coğrafyasında ortaya çıkan karışıklıklar, diğer yandan hem Afganistan'a hem de orta Afrika'ya yakınlığı nedeniyle şu anda göç hareketleri açısından hem hedef ülke hem de transit ülke durumunda bulunmaktadır." dedi.

Uslu, Türkiye'nin 5 milyondan fazla düzenli göçmene ev sahipliği yaptığını belirterek, bunlardan 3,7 milyon civarının geçici koruma altındaki Suriyeli, 400 bininin uluslararası koruma arayan yabancı ve 1,3 milyon kadarının ikamet izninde kalan göçmen olduğunu kaydetti.