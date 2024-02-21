TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi

Politika

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından tekrar aday gösterilmesi tartışmalara neden olurken kentte TİP'ten aday gösterilen Gökhan Zan, yarıştan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

"DOĞRU ADAYDA BİRLEŞMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİM"

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Zan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü kentteki adaylık süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Zan, adaylığıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunda son ana kadar beklemesinin nedenini CHP'nin Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekmesi için olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana çekilmem adına rüşvet teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta aracılarla mafya adına tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim. Hatay halkını bu yüzden yalnız bırakmadım. 16:55'e kadar bekledim, adaylığımı açıklamadım, belgeleri vermedim. Doğru adayda birleşmek için saatlerce bekledim. Siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz ve mafya ile tehdit edeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Sonuna kadar buradayım."

HATAY'DAKİ PROTESTOLAR: İKTİDAR DİLİYLE KONUŞMASI ÜZDÜ

Hatay'da kendisine yönelik protestolar için "provokasyon" ifadesini kullanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında da konuşan Zan, "20 yıldır bu dili, bu konuşmaları duyuyoruz. Değişim iddiasıyla bir yola çıkıyorsunuz. Bir ana muhalefet liderinin ve bir belediye başkanının kullandığı bu söz, iktidar diliyle konuşması, hem beni, hem de Hatay halkını son derece üzdü." dedi.