TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi - Son Dakika
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Politika

TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan, adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini söyledi. Zan, teklifi kabul etmediğini ve halkının arkasında olduğunu belirtti.

21.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:55
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın CHP tarafından tekrar aday gösterilmesi tartışmalara neden olurken kentte TİP'ten aday gösterilen Gökhan Zan, yarıştan çekilmesi için kendisine rüşvet teklif edildiğini ve mafya tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

"DOĞRU ADAYDA BİRLEŞMEK İÇİN SAATLERCE BEKLEDİM"

Medyascope'dan Ruşen Çakır'a konuşan Zan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımların görüldüğü kentteki adaylık süreciyle ilgili ayrıntıları paylaştı. Zan, adaylığıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunda son ana kadar beklemesinin nedenini CHP'nin Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekmesi için olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bana çekilmem adına rüşvet teklif edildi. Ben bunu kabul etmedim. Hatta ve hatta aracılarla mafya adına tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek biri değilim. Hatay halkını bu yüzden yalnız bırakmadım. 16:55'e kadar bekledim, adaylığımı açıklamadım, belgeleri vermedim. Doğru adayda birleşmek için saatlerce bekledim. Siz hem benim çekilmemi isteyeceksiniz ve mafya ile tehdit edeceksiniz. Ben halkımın arkasında sonuna kadar varım. Sonuna kadar buradayım."

HATAY'DAKİ PROTESTOLAR: İKTİDAR DİLİYLE KONUŞMASI ÜZDÜ

Hatay'da kendisine yönelik protestolar için "provokasyon" ifadesini kullanan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında da konuşan Zan, "20 yıldır bu dili, bu konuşmaları duyuyoruz. Değişim iddiasıyla bir yola çıkıyorsunuz. Bir ana muhalefet liderinin ve bir belediye başkanının kullandığı bu söz, iktidar diliyle konuşması, hem beni, hem de Hatay halkını son derece üzdü." dedi.

TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi

Gökhan Zan, Hatay, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • YAGİBASAN: iyi partiden , tipe geçerken zaten bunun benzeri bir durum yapmış oldun. 79 19 Yanıtla
  • Ahmet eren Kacmaz: Fırıldak 68 14 Yanıtla
  • Mustafa Dağdaş: Bu kişi komedi ya Yav cin olmadan şeytan çarpmaya çalışıyon görende yüzde 50 oyun var sanar dönemlerin halini görüyoz önce biraz duruş olcak insanda futbolculuğu buda biliyoz senin en güzel işin yatmak 56 18 Yanıtla
  • cemal aslan: Rüşvet teklif edeni, tehdit edeni açıklamadığın sürece kimse sana inanmaz yeğen. Gerçekse, açıkla herkes duysun. 37 2 Yanıtla
  • mustafa aykanat: Gabak suyu((;; 9 2 Yanıtla
  • Şbn Şbn: He yaaa bende duydum 5 TL teklif etmişler bence çoklkk sanaaaa 1 1 Yanıtla

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SON DAKİKA: TİP Adayı Gökhan Zan: Çekilmem için rüşvet teklif edildi - Son Dakika
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