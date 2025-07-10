Göktürk'ten Çanakkale Belediyesi'ne Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Göktürk'ten Çanakkale Belediyesi'ne Eleştiri

Göktürk\'ten Çanakkale Belediyesi\'ne Eleştiri
10.07.2025 16:39
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AK Parti İl Başkanı Göktürk, Güzelyalı Kavşağı projesinin reddini eleştirerek can güvenliğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, Çanakkale Belediyesi'nin Güzelyalı Kavşağı'nda yapılması planlanan projeye onay vermemesini eleştirdi.

Göktürk, yaptığı açıklamada, merkez ilçedeki Güzelyalı Kavşağı'nda sıkça trafik kazası yaşandığını belirterek, Karayolları tarafından 2024 yılında yapılması planlanan düzenlemenin Çanakkale Belediyesince reddedildiğini açıkladı.

Göktürk, belediyenin bu kararıyla Çanakkale halkının can güvenliğini hiçe saydığını savundu.

Söz konusu kavşakta uzun süredir bir düzenleme ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Göktürk, "Çanakkale Belediyesi, her konuda olduğu gibi bu konuda da işi yokuşa sürüyor. Belediye Meclis üyelerimizin konuyu gündemde tutma çabaları türlü sebeplerle geçiştiriliyor. Oysa burada yapılacak çalışma belli, projesi hazır." dedi.

Karayolları tarafından hazırlanan farklı seviyeli kavşak projesinin 25 Nisan 2024'te onaylandığını hatırlatan Göktürk, şunları kaydetti:

"Onaylı farklı seviyeli kavşak projesinin uygulanması durumunda belediyeye ait tali yollarda 8 metre civarında kazı yapılması, bu yolların altında bulunan foseptik, içme suyu, elektrik, internet ve doğal gaz hatlarının deplase edilmesi gerekiyor. İlgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapıldı. Ancak Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından söz konusu kesimde yeterli ödeneklerinin olmaması sebebiyle deplase işlemlerinin yapılamayacağı Karayollarına bildirilince proje kaldı. Bunun üzerine mevcut projenin hem zemin kavşak olarak revize edilmesi için Karayolları revize proje çalışması başlattı.

Oysa Çanakkale Belediyesi asli işi olan bu 8 metrelik yoldaki çalışmayı yapsa ne trafik ışığı uygulaması ne de üst geçit yapımı gündeme gelmeyecek, sorun tamamıyla halledilmiş olacaktı. Yıllardır Çanakkale halkının menfaatine tek bir çivi bile çakmamış olan, 1,5 kilometrelik yolun alt/üst yapısını 5 ayda tamamlamayı başarı sayan, yol kenarlarından parklara para aldığı yetmiyormuş gibi aççık ücretli otopark hizmetini devreye alan ve bunu öve öve bitiremeyen belediye, vatandaşın can güvenliği ile alakalı 8 metrelik bir alt yapı çalışmasını 'ödenek yok' diye reddediyorsa, bu Çanakkale'ye, Çanakkale halkına yapılmış bir kötülüktür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Göktürk'ten Çanakkale Belediyesi'ne Eleştiri - Son Dakika

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