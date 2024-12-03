Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Harcamalar Üzerine Açıklama - Son Dakika
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Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Harcamalar Üzerine Açıklama

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı\'ndan Harcamalar Üzerine Açıklama

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, meclis toplantısında belediyenin geçmiş dönem harcamalarını eleştirerek icra konularını gündeme getirdi. Belediyenin gayrimenkullerinin el konulma girişimlerini komplo olarak nitelendirirken, faiz ödemelerine dikkat çekti.

03.12.2024 22:01  Güncelleme: 22:05
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Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, meclis toplantısında geçtiğimiz dönemde yapılan harcamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Odabaşı, belediyenin gayrimenkullerine yönelik tüm iyi niyetlerine rağmen bazı şahısların icra koydurduğunu belirterek, "Bu Gölbaşı Belediyesi'nin önünü tıkayalım ya da ucuz bir şekilde belediyenin gayrimenkullerine el koyalım demek. O zaman akıllara şu geliyor; hesabı daha öncesinden yapılmış demek ki. Allah muhafaza burada devam etseydiniz; 10 liralık alacağa karşı, 100 liralık fatura kestirip ondan sonra belediyenin gayrimenkullerine çökecektiniz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısının Birinci Oturumu, Başkan Yakup Odabaşı'nın yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda gündem maddelerine geçmeden önce Yakup Odabaşı partilerden gelen yazılı önergelere sözlü olarak cevap verdi.

MHP grubu meclis üyesi Uğur Mirza ve Yüksel Güler'in İkizce Mahallesi köy konağı ve muhtarlık binasının tadilat ve tamiratına ilişkin yönelik önerisini cevaplayan Odabaşı "Biz bütün köy konaklarının tadilatlarıyla ilgili çalışmaları yaptık. Yalnız karşımıza şöyle bir şey çıktı. Bazı köy konaklarının tadilatları için paralar ayrılmış güya yaptırılmış. Bezirhane muhtarına gidin sorun. Köy konağının sorunları var, musluğu eksik falan diyor. Bu çalışmalara paralar ayrılmış verilmiş. Başka mahallelerde de var. Peki, yapıldıysa, yapılan nerede? Yapılmadıysa para nerede? Bunları da gerekli mercilere bildiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Hesabını önceden mi yaptınız"

Konuşmasının devamında geçtiğimiz dönemde yapılan harcamalara değinen Odabaşı şunları söyledi:

"Ramazan ayında 20 günde 20 milyonun üzerinde tutarda gıda maddesi alınmış. Bu kadar gıda maddesinin alıp dağıtmak için ne yere ne de personele sahipsin. Günde 6-7 bin kişiye yemek vermesi lazım Gölbaşı Belediyesi'nin. Şimdi size soruyorum; böyle bir yerimiz var mı? Biz de bunları savcılığa bildirdik. Ondan sonra bize karşı saldırıya geçiyorlar. Belediyemize ait dükkanları borçlara karşılık bakanlığa devredilmesi veya satılması için hep birlikte karar aldık. Aldığımız karar çerçevesinde çıktığımız ihalede iki dükkana talipli çıkmış. Piyasanın üzerinde bir değerde almak istemişler. 3-4 kişi icra koymuş şimdi bunlara. Arkadaşlar, avukatları çağırıyor icraları kaldırın, borcunuzdan düşelim diyorlar ancak yanaşmıyorlar. Alacağına karşılık 2-3 tane dükkanın üzerine icra koyduruyor, kurtarılıyor bu sefer hepsine birden icra koyuyorlar. Bu Gölbaşı Belediyesi'nin önünü tıkayalım ya da ucuz bir şekilde belediyenin gayrimenkullerine el koyalım demek. O zaman akıllara şu geliyor, hesabını daha öncesinden yapılmış. Allah muhafaza burada devam etseydiniz; 10 liralık alacağa karşı, 100 liralık fatura kestirip ondan sonra belediyenin gayrimenkullerine çökecektiniz. Sonra da 'borçları ödeyemedik gayrimenkuller elden gitti' diye kendinizi savunup bu garip milletin vergileriyle alınan mallar birilerinin eline geçecekti."

"Geçen senelerde çekilen kredilerin faizlerini anaparalarını ödüyoruz"

Odabaşı, belediyenin yatırım yapmak yerine faizleri ödemeye çalıştığının altını çizerek, "Bakın nisan ayından bu yana 45 milyon 250 bini anapara, 74 milyon 350 bin faiz, toplam 119 milyon 600 bin lira para ödemişiz. Yazık günah değil mi? Biz bu faizi niye ödedik? Bunlara yatırım yapsaydık, kamu kurumlarına borçlarımızı ödeseydik daha iyi değil miydi? Gereksiz yere adam alıp ya da maaşları ödemek yerine, boş yatırımlar yapacağınıza, bu kredileri çekmeseydiniz; belediye olarak bu zor duruma düşmezdik. Geçen senelerde çekilen kredilerin faizlerini anaparalarını ödüyoruz." İfadelerini kullandı.

Bir komplo olduğunu vurgulayan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi'nin çalışmasının, icralar veya diğer yollarla engellenmeye çalışıldığını aktardı. Odabaşı, her şeye rağmen Gölbaşılı vatandaşların hakkını hukukunu sonuna kadar savunacaklarını belirterek, hukuksuz işlemlerin hepsini yargıya taşıyacaklarının altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Harcamalar Üzerine Açıklama - Son Dakika

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