Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni dönemde yapılacak projeleri açıkladı

Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bir televizyon kanalında canlı yayında yeni dönemde yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimi kazanacaklarından şüphesi olmadığını belirten Başkan Şimşek, "İnşallah ikinci dönemini de kazanarak Gölbaşı'na istikrarla hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Habertürk canlı yayınında Mahir Kılıç'ın sorularını yanıtladı. Seçim süreci ve gelecek döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, yeni dönemde Gölbaşı'na kazandırılacak projelerden bazılarını da açıkladı.

2019 yılında seçime hazırlandığı dönemdeki heyecanından hiçbir şey kaybetmediğini belirten Başkan Ramazan Şimşek "Heyecanımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı olarak birlikteliği sağladık. İttifak partilerinin birbirine en bağlı olduğu yer, Gölbaşı diyebilirim. 2019 seçimlerinden sonra bu bağımızı hiç kaybetmedik, süreci birlikte devam ettirdik. Seçim çalışmalarını birlikte yürütüyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnşallah hem cumhurbaşkanımıza hem genel başkanımıza Gölbaşı Belediyesi'nin anahtarını Cumhur İttifakı belediyesi olarak teslim edeceğiz. Çok iddialıyız, kazanacağız" dedi.

Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı'na vaat ettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizerek "Gölbaşı, Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada ilklerin yapıldığı bir ilçe olarak, cazibe merkezi haline geldi. 2019 yılında seçim beyannamemizde vaat ettiklerimizin yüzde 90'ını tamamladık. Seçim beyannamemizde olmayan 8 tane büyük projeyi de hayata geçirdik" diye konuştu.

Bir önceki seçimde mottolarının 'Başkentte başka kent' olduğunu hatırlatan Başkan Şimşek, yeni dönemin sloganının 'Ankara'nın Yeni Şehir Merkezi' olduğunu söyledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, tüm projelerin bu slogan üzerinden hazırlandığını ifade etti.

"Birbirinden önemli proje hazırlığımız var"

"Eymir ve Mogan gölüyle eşi benzeri olmayan bir doğaya sahibiz. Hafta sonları binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Mogan Gölü'nün ikinci etap temizleme çalışmasının tamamlanmasıyla koku gitti, sinek yok." diyen Başkan Şimşek yeni projelerinden bazılarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yeni dönemde de ilçemiz için birbirinden önemli proje hazırlığımız var. Önümüzdeki süreçte, gölümüzün içine marina yapacağız. Üniversite hocalarımızla yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda marinanın ilçemize katkı sağlayacağı sonucuna vardık. İnşallah ikinci dönemde onları da yapacağız. Yanı başına 10 bin kişilik amfi tiyatro yapıyoruz. Bu bölgeye bin araçlık otopark yapacağız. Türkiye'nin en büyük ve en modern et entegre tesisini, hayvancılığın merkezi olan Gölbaşı'na kazandıracağız. Cumhuriyet Köyü projemizi hayata geçiriyoruz. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal edip, planlayıp hayata geçiremediği projeyi, onun izinden ilerleyerek yapacağız. Cumhuriyet Köyü projemizle ilgili tüm hazırlıkları tamamladık. Mogan Gölü'nün bittiği alanda yapacağımız projemiz, yaşayan bir köy olacak. "

"Gölbaşı kazanacak"

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptıkları projelerle Gölbaşı'nın kabuğunu kırdığını dünyayı ağırladıklarını vurgulayarak "Geçen hafta Avrupa Bilardo Şampiyonası burada oynandı. Geçtiğimiz eylül ayında Uluslararası Tarım Fuarı'na ev sahipliği yaptık. Tulumtaş Mağarası dünyada gezilebilecek yerler listesine girdi. Biz öğrencimizin, çiftçimizin, esnafımızın, halkımızın yanında olduk. Halkımızla iç içe olduk zaten. Buranın çocuğu, buranın evladıyız, halk da bizi seviyor. İnşallah ikinci dönemini de kazanarak Gölbaşı'na istikrarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü 30 yıldır Gölbaşı tek dönemlik başkanlarla devam etmiş. Biz Gölbaşı'nı çok seviyoruz, Gölbaşı'na aşığız, Gölbaşı'nın daha iyi yerlere gelmesi için Cumhur İttifakı olarak ikinci dönemi istiyoruz. Çünkü çalışıyoruz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA