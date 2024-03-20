Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni dönemde yapılacak projeleri açıkladı

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, bir televizyon kanalında canlı yayında yeni dönemde yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimi kazanacaklarından şüphesi olmadığını belirten Başkan Şimşek, "İnşallah ikinci dönemini de kazanarak Gölbaşı'na istikrarla hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Habertürk canlı yayınında Mahir Kılıç'ın sorularını yanıtladı. Seçim süreci ve gelecek döneme ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Şimşek, yeni dönemde Gölbaşı'na kazandırılacak projelerden bazılarını da açıkladı.
2019 yılında seçime hazırlandığı dönemdeki heyecanından hiçbir şey kaybetmediğini belirten Başkan Ramazan Şimşek "Heyecanımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik. Gölbaşı'nda Cumhur İttifakı olarak birlikteliği sağladık. İttifak partilerinin birbirine en bağlı olduğu yer, Gölbaşı diyebilirim. 2019 seçimlerinden sonra bu bağımızı hiç kaybetmedik, süreci birlikte devam ettirdik. Seçim çalışmalarını birlikte yürütüyoruz, gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnşallah hem cumhurbaşkanımıza hem genel başkanımıza Gölbaşı Belediyesi'nin anahtarını Cumhur İttifakı belediyesi olarak teslim edeceğiz. Çok iddialıyız, kazanacağız" dedi.
Başkan Ramazan Şimşek, Gölbaşı'na vaat ettikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizerek "Gölbaşı, Türkiye'de Avrupa'da ve dünyada ilklerin yapıldığı bir ilçe olarak, cazibe merkezi haline geldi. 2019 yılında seçim beyannamemizde vaat ettiklerimizin yüzde 90'ını tamamladık. Seçim beyannamemizde olmayan 8 tane büyük projeyi de hayata geçirdik" diye konuştu.
Bir önceki seçimde mottolarının 'Başkentte başka kent' olduğunu hatırlatan Başkan Şimşek, yeni dönemin sloganının 'Ankara'nın Yeni Şehir Merkezi' olduğunu söyledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, tüm projelerin bu slogan üzerinden hazırlandığını ifade etti.
"Birbirinden önemli proje hazırlığımız var"
"Eymir ve Mogan gölüyle eşi benzeri olmayan bir doğaya sahibiz. Hafta sonları binlerce kişiyi ağırlıyoruz. Mogan Gölü'nün ikinci etap temizleme çalışmasının tamamlanmasıyla koku gitti, sinek yok." diyen Başkan Şimşek yeni projelerinden bazılarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:
"Yeni dönemde de ilçemiz için birbirinden önemli proje hazırlığımız var. Önümüzdeki süreçte, gölümüzün içine marina yapacağız. Üniversite hocalarımızla yaptığımız araştırmalar ve çalışmalar sonucunda marinanın ilçemize katkı sağlayacağı sonucuna vardık. İnşallah ikinci dönemde onları da yapacağız. Yanı başına 10 bin kişilik amfi tiyatro yapıyoruz. Bu bölgeye bin araçlık otopark yapacağız. Türkiye'nin en büyük ve en modern et entegre tesisini, hayvancılığın merkezi olan Gölbaşı'na kazandıracağız. Cumhuriyet Köyü projemizi hayata geçiriyoruz. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal edip, planlayıp hayata geçiremediği projeyi, onun izinden ilerleyerek yapacağız. Cumhuriyet Köyü projemizle ilgili tüm hazırlıkları tamamladık. Mogan Gölü'nün bittiği alanda yapacağımız projemiz, yaşayan bir köy olacak. "
"Gölbaşı kazanacak"
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptıkları projelerle Gölbaşı'nın kabuğunu kırdığını dünyayı ağırladıklarını vurgulayarak "Geçen hafta Avrupa Bilardo Şampiyonası burada oynandı. Geçtiğimiz eylül ayında Uluslararası Tarım Fuarı'na ev sahipliği yaptık. Tulumtaş Mağarası dünyada gezilebilecek yerler listesine girdi. Biz öğrencimizin, çiftçimizin, esnafımızın, halkımızın yanında olduk. Halkımızla iç içe olduk zaten. Buranın çocuğu, buranın evladıyız, halk da bizi seviyor. İnşallah ikinci dönemini de kazanarak Gölbaşı'na istikrarla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü 30 yıldır Gölbaşı tek dönemlik başkanlarla devam etmiş. Biz Gölbaşı'nı çok seviyoruz, Gölbaşı'na aşığız, Gölbaşı'nın daha iyi yerlere gelmesi için Cumhur İttifakı olarak ikinci dönemi istiyoruz. Çünkü çalışıyoruz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yeni dönemde yapılacak projeleri açıkladı - Son Dakika
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Şingah Mahallesi ve Mehmet Çelebi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, belediye projeleri ve hizmetleri hakkında bilgiler verdi. Vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 11 gün kaldı. Propaganda serbestliği ve seçim yasakları yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), belirlediği takvime göre propaganda serbestliği 30 Mart günü saat 18.00'de, seçim yasakları ise 31 Mart saat 23.59'da sona erecek. Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim propaganda süresinin sona ermesine kadar yazılı basında ilan ve reklam yoluyla ya da internet sitesi açarak sözlü, yazılı veya görüntülü propaganda yapabilecek. Oy verme gününden önceki 10 gün içinde ise siyasi partilerin veya adayların lehinde veya aleyhinde yayın yapılması ve dağıtılması yasak olacak. Ayrıca oy verme günü her türlü içki satışı ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri kapalı kalacak ve silah taşıma yasağı uygulanacak.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını ve yanlışlıkların olduğunu belirtti. Soydan, Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-15' operasyonlarında, Özay Çetin ve Mert Çetin'in liderliğini yaptığı 'Çetinler' olarak bilinen Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini ve 109 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere suç örgütü üyelerinin uyuşturucu ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız tabancalar, eroin, metamfetamin, esrar, bonzai, kokain, uyuşturucu haplar, şarjörler ve Türk Lirası ele geçirildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde AK Parti ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programında, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni yatırımları açıkladı. Yenişehirlioğlu, İstasyon Mahallesi'nde yapılacak olan okulun kamulaştırma sürecinin tamamlandığını ve en kısa sürede inşa edileceğini belirtirken, Kasapoğlu ise gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve yeni halı sahaların yapımının devam ettiğini ifade etti. Programa MHP MYK Üyesi Ali Uçak ve Cumhur İttifakı'nın Alaşehir Belediye Başkanı adayı Necdet Türk de katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Vali Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek İliç'teki maden kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, devletin olay yerinde çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ve göçük altında kalan işçileri bulmak için tüm hızıyla çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca çevre ile ilgili tedbirlerin alındığını ve yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini ifade etti.
Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçedeki bir lokantada gerçekleştirilen iftar programında mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Zafer, birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirtti. Muhtarların önemli bir görev icra ettiğini vurgulayan Zafer, vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan ileterek devletin imkanlarını vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Kokoreççiler Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi ve Tekke Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyaretlerinde projelerini anlattı ve vatandaşların isteklerini dinledi.
Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Köprülü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan kahraman jandarma ile birlikte iftarını açtı. Kaymakam Kumcu, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada Mehmetçik'e minnettarlık duyduklarını belirterek, bölgedeki huzur ve güvenlik için gece gündüz demeden çalışan askerlere teşekkür etti.
Erzincan Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına şehit yakınları, gaziler ve büyükler katıldı. Programda konuşan Vali Aydoğdu, şehitlik ve gazilik mertebesinin büyük bir şeref olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?