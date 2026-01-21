Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
21.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın öz yeğenini Özel Kalem Müdürü yaparak memuriyete geçirdi. Odabaşı'nın bu hamlesi liyakat ve kamu etiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Ankara Gölbaşı ilçesinde Belediye Başkanı Yakup Odabaşı'nın, öz yeğeni Adnan Odabaşı'nı Özel Kalem Müdürü olarak atayıp istisnai kadro üzerinden memuriyete geçirmesi kamuoyunda tepki topladı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Yerel yönetimlerde uzun süredir tartışma konusu olan "istisnai kadro" uygulaması bu atamayla yeniden gündeme gelirken, karar sosyal medyada geniş yankı buldu. Belediye başkanının birinci derece yakınına kritik bir görev verilmesi, liyakat ve kamu etiği tartışmalarını beraberinde getirdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğeni özel kalem müdürü yaptı

"LİYAKAT FIŞKIRIYOR HER YERİNİZDEN"

Atamanın ortaya çıkmasının ardından çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirdi. Paylaşımların altına, "Dikkat çekmesin diye başka belediyelerden yaparlardı bu işleri, çapraz kadro verirlerdi, buna bile gerek duymamışlar", "Kimsede 'siz ne yapıyorsunuz' diyen yok" ve "Liyakat fışkırıyor her yerinizden" şeklinde eleştirel yorumlar yapıldı.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Söz konusu atama, kamuda akraba ilişkileri üzerinden yapılan görevlendirmelere dair hassasiyeti bir kez daha artırırken, belediyeden konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

YÜZDE 44'LE SEÇİLMİŞTİ

Yakup Odabaşı, CHP'nin adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 44'lük kesimin desteğini alarak belediye başkanı seçilmişti. Büyük Birlik Partisi'nin adayı Gökhan Koçak ise yüzde 25'te kalmıştı.

Ankara Gölbaşı, Yakup Odabaşı, Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • 1234 1234:
    dayin varsa iş var yoksa işmiş yok 34 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN Haci Mehmet DOGAN:
    CHP 22 11 Yanıtla
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Hacı Mehmet Doğan bu işin CHP'si mhp'si AK Partisi yok belediye seçimlerinde başkanın yanında gece gündüz çalışan çabalayan , kişi kazandığı zaman o kişiyi de yanına almak zorundadır veya bir iş vermek zorundadır, çevresinde güvenilir sağlam insanların olmasını her başkan ister hayatın olan akışı böyledir yoksa o başkanı bir şekilde yerler bal tutan parmağını yalar. 12 9
    Ankara01 Ankara01:
    Özlem ZENGİNe bak hacı 11 2
  • k75yyjqbjh k75yyjqbjh:
    o’da birşey mi bakan bile yapıyorlar 16 1 Yanıtla
  • Acelexi72 Acelexi72:
    Belediyeleri rahat bırakın, valiler, kaymakamlar, üst düzey bürokratlar istedikleri adanlarla mı, istenilen adamlar lamı çalışıyor, önemli olan hizmet, adam canla başla çalışıyor, bilgili tecrübeli, adamı sıjıntuya sokmayın. 0 7 Yanıtla
  • Tuna güler Tuna güler:
    Bunu hangi parti yapar beni ilgilendirmez ama Özel kalem demek belediye başkanı için en önemli makam ve bu makama en güvendiği kişiyi getirmek istemesi normal. 1 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında Haseke’de şiddetli çatışmalar yaşanıyor Suriye ordusu Ayn el-Arab hattında! Haseke'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Bakanlıktan ’yoğun kar yağışı’ ve ’fırtına’ uyarısı Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı
Tipi hayatı felç etti Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına “kepçe“ yetişti Tipi hayatı felç etti! Taburcu olan anne ve bebeğinin imdadına "kepçe" yetişti
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
Batman’da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokasyonuna ilk yorum: Bayrağımıza uzanan kirli elleri bulup hesap soracağız
12:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:57
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe’de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile Beştepe'de görüşecek
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 13:01:01. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.