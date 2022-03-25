Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı

25.03.2022 15:55
Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı

Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 57'nci yıl dönümü, belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 57'nci yıl dönümü, belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen programla kutlandı.

Gölbaşı Belediyesi'nin kuruluşunun 57'nci yılı yıldönümü çerçevesinde belediye meclis toplantı salonunda kutlama programı düzenlendi. Kutlama programına Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, önceki dönem belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, önceki dönem belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları ve muhtarlar katıldı.

Programda konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı'nın vatandaşlar için bir ev niteliği taşıdığını belirterek, "Bizim için önemli olan Gölbaşı'nın içindeki insanlar ve kendi durumu. Sizden ricam şu. Sivil toplum kuruluşları başkanları olsun, belediye başkanlarımız olsun, muhtarlarımız olsun, belediye meclis üyelerimiz olsun, Gölbaşı halkı olsun gelin hep birlikte el ele, omuz omuza verelim ve Gölbaşı evimizi hak ettiği yere getirelim. İçerideki insanların rahat ve huzurlu yaşamasını sağlayalım" diye konuştu.

Kaymakam Bilgihan da birlikte hareket etmenin güzel değerleri ortaya çıkaracağını kaydederek, "Hepimiz bulunduğumuz şehirde yaşadığımız yerde bir iz bırakıyoruz. Hayatta bir iz bırakıyoruz. Bu izi bırakırken ne kadar kalıcı basabilirsek ne kadar kalıcı izler bırakabilirsek kendimizi şanslı hissediyoruz. Gölbaşı bence bunun için çok güzel bir mekan çok güzel bir yer. Hakikaten şanslısınız size Gölbaşını anlatmak çok manasız yaşıyorsunuz ama bizler aynı zamanda bir bürokrat olarak birçok yerleri gezmiş, çalışmış, yaşamış, bürokratlar olarak biraz sizlerden daha fazla dışarıdan bakabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pastayı başkanlar birlikte kesti

Başkan Şimşek, geçmiş dönem belediye başkanları Mümtaz Sarıtaş, Erdal Eren, Cevdet Kara, Abdulnasır Haşlak ve Yakup Odabaşı ile 57. yıl pastasını birlikte kesti. Başkan Şimşek'in geçmiş dönem belediye başkanlarına plaket takdimi yaptıktan sonra toplu fotoğraf çekilmesi ile program sona erdi. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı
Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı
Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı
Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı
Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı

YORUMLAR
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Hizb-i İslami Partisi, Gölbaşı Belediyesi, Ramazan Şimşek, Tülay Baydar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Gölbaşı Belediyesi 57'nci yaşını kutladı - Son Dakika


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