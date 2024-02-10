Gölbaşı ilçesinde Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika
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Politika

Gölbaşı ilçesinde Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Gölbaşı ilçesinde Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu açıldı

Gölbaşı ilçesinde, Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu düzenlenen törenle açıldı. Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Selim Akgül, Seğmenler Mahallesi'ndeki açılışta, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı. Konuşmaların ardından, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, Gölbaşı İlçe Başkanı Yunus Aygünoğlu ve partililerin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

10.02.2024 17:21
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Gölbaşı ilçesinde, Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu düzenlenen törenle açıldı.

Saadet Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı Selim Akgül, Seğmenler Mahallesi'ndeki açılışta, seçilmesi durumunda yapacağı çalışmaları anlattı.

Konuşmaların ardından, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Adnan Simit, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş, Gölbaşı İlçe Başkanı Yunus Aygünoğlu ve partililerin katılımıyla açılış gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gölbaşı ilçesinde Saadet Partisi Seçim İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika
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