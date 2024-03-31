Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer oyunu kullandı

Van ve Hakkari'de Seyyar Sandık Uygulamasıyla Engelli ve Hasta Seçmenler Oy Kullandı

Van ve Hakkari'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, seyyar sandık uygulaması ve sağlık ekiplerinin yardımıyla oylarını kullandı. Van'ın Başkale ilçesinde 8 engelli ve yatağa bağımlı vatandaşın evine seyyar sandık götürülerek oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. Hakkari'de ise hastane tedavisi gören ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlılar sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü.