Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı - Son Dakika
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Politika

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı

Gölcük Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi durumunda gerçekleştireceği projeleri açıkladı. Sezer, kentsel dönüşüm projeleri, trafik düzenlemeleri, otoparklar, yeni park ve spor alanları gibi birçok konuda çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, gençlik merkezleri, spor salonları, tarihi binaların restorasyonu gibi projeler de hayata geçirilecek.

03.03.2024 14:37
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Gölcük Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi halinde hayata geçirileceği projeleri tanıttı.

17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen "Seçim Beyannamesi ve Meclis Üyesi Aday Tanıtım Toplantısı"na, AK Parti MKYK üyeleri İlyas Şeker, Davut Coşkun Şiviloğlu ve Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirtaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengil ve partililer katıldı.

Büyükakın, Sezer'in ikinci döneminde daha yüksek oyla seçileceğine inandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"na yakışan Kocaeli ve Gölcük'ü inşa etmek için hazır ve kararlı olduklarını belirtti.

Sezer de kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi vererek, kent merkezinde başlattıkları dönüşüm çalışmasının battı-çıktı projesiyle devam edeceğini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarla iş birliği halinde yeni kentsel dönüşüm projeleri yapacaklarını aktaran Sezer, Gölcük kent geçişi projesinin ilçenin trafiğini rahatlatacağından bahsetti.

Sezer, yeni otoparklarla park sorununu çözeceklerine değinerek, "Yeni yapılacak tesislerin altlarında otopark olacak. Donanma Parkı'nın bir kısmında açık otopark yapacağız. Burası kentin nefes alacağı yer olacak. Eski sanayi alanında yeni yaşam alanı olacak. Yeni terminal binasının tamamlanmasıyla terminal taşınacak. Eğer AVM olmazsa biz buraya sosyal ve ticari alan yapacağız." ifadesini kullandı.

Eski sanayi alanında minimum 800 kişilik konferans salonu yapacaklarını belirten Sezer, şunları kaydetti:

"Yazlık Ilıca Oteli'nin projesi onaylandı. Yatırımcı olması halinde yap-işlet-devret modeli ile yapacağız. Yeni park alanları ve spor alanlarını ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz için Değirmendere ve Gölcük'te gençlik merkezleri kurulacak. Gençlerimiz için spor salonları yapacağız. Yazlıkta yeni spor sahası yapılacak. Amatör spor kulüplerine destek devam edecek. Saraylı'da bulunan iki tarihi binamızın restorasyonunu yapacağız. Sağlıklı ulaşım çözümleri, KOBİS hatlarının geliştirilmesine devam edeceğiz. Sağlıklı yaşlanma merkezleri Büyükşehir tarafından yapılacak. Engelsiz Gölcük için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeniden seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri tanıttı - Son Dakika

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