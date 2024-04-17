Politika

Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenleme çalışmalarına başladı. İlk etapta giriş ücretleri üçte bir oranına düşürülürken, yürüyüş, koşu, piknik, mescit, tuvaletlerin yapılması için düzenlemelere başlandı. Başdeğirmen Gölcük'ü çok daha iyi, çok daha güzel, vatandaşların huzur bulacağı, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini aktararak, "Belediyenin devreye girmesi insanlarımızı rahatlatmış, bir memnuniyet olmuş, bir güven doğmuş" dedi.

Isparta Belediyesi Gölcük Tabiat Parkındaki giriş ücretlerini üçte bir oranına indirmesinin ardından mesirelik alanda yeni düzenleme çalışmalarını başlattı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, başkan yardımcıları, ilgili daire müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Gölcük Tabiat Parkı'nda incelemelerde bulundu. Milas Mesirelik alanla Gölcük Tabiat Parkı arasındaki yolda iyileştirme çalışmalarına başlandı. Mesirelik alana yeni çöp konteynerleri yerleştirildi, tuvalet ve diğer sosyal alanların bakımları gerçekleştiriliyor.

Başkan Başdeğirmen, bölgede incelemeler gerçekleştirerek park alanında piknik yapan vatandaşlara iyi tatiller dileklerinde bulundu. Vatandaşlar ise Gölcük Tabiat Parkı'nın belediye tarafından işletilmesinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, Gölcük Tabiat Parkı'nın belediye tarafından işletilmeye başlandığını dile getirirken, bölgede yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Gölcük'ü çok daha iyi, çok daha güzel, vatandaşların huzur bulacağı, her türlü ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir hale getirmek için çalışmaların devam ettiğini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bu hafta içerisinde buraların halihazırları, analizleri, fizibiliteleri yapılmaya başlandı" dedi. Yaptıkları çalışmalar neticesinde peyzaj anlamında, çocuklar, yaşlılar, engelliler, sporcular, yürüyüş ve koşu yapmak isteyenler noktasında neler yapılabileceğinin ele alındığına değinen Başkan Başdeğirmen, "Gölün çevresi tam 6 bin metre uzunluğunda buradaki bisiklet yollarımızın ve araç yollarımızın yürüyüş yollarımızın çalışmalarını yaptık, projelendirmeler başladı. Telefonların çekmesi noktasında Telekom müdürümüzle ekibi buradaydı. Onlarla beraber buradaki çalışmayı yaptık. Buraya fiber optikler çekilip internetin çalışması sağlanacak, telefonlarımız burada rahat bir şekilde kullanılabilecek. Aydınlatmada eksikler var. Burada CK müdürümüzle beraberiz. Buranın hem 6 kilometrelik göl çevresinin, gece yürüyüş yapılabilmesi hem de burada piknik yapan vatandaşlarımızın rahat bir şekilde pikniklerini yapabilmeleri için geç saatlere kadar oturabilmeleri için aydınlatmasının altyapılarını hazırlıyoruz. Ayrıca yanımızda Milli Parklar Müdürümüz Hasan Bey var. Hasan Bey eskiden Gölcük Restoran'ın şu anda Milli Parklar tarafından müze haline getirildiğini, içeride doğa yaban hayvanlarının doldurulmuş ve değişik objelerin olduğu bir müze çalışması var. O çalışmayı da yerinde inceledik. Buranın altyapılarındaki değişiklikler, otoparklar, araç parklarında çok büyük sorun var. Onları ne yapabiliriz? Tabii ki çocuk oyun parklarını nerelere koyabiliriz? Buralara futbol sahası yapmak istiyoruz. Tenis kortu, basket sahaları ve voleybol sahaları gibi birçok etkinliklerin olacağı, çocuklarımızın burada farklı etkinlikler yapabileceği macera park şeklinde olabilecek çalışmaların hepsinin hazırlığını yapıyoruz. Mescitlerimiz yok, burada mescitleri yapacağız. Tuvaletler yetersiz tuvaletler yapacağız. Bunların hepsinin yerlerini tespit ettik. Nerelere ne yapılması gerektiğini onları çalıştık" ifadelerinde bulundu.

"Giriş ücretini üçte bire indirdik"

Gölcük Tabiat Parkı için vatandaşların her şeyden önce giriş fiyatlarından şikayetçi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Kapıdaki giriş fiyatını da üçte bire indirdik. Otomobil 90 liradan 30 liraya indi. Bir otobüsün girişi 900 liraydı. Biz bunu 300 liraya indirdik. Bir vatandaşımız yaya olarak girdiği zaman 30 TL vermek zorundaydı. Bunu 10 liraya indirdik. Belediye olarak bu konuyu ele alarak geçtiğimiz cumadan itibaren bu fiyatları uygulamaya başladık" dedi.

Geçen pazar günü de Gölcük Tabiat Parkı'nda olduğunu ve vatandaşlarla görüştüğünü dile getiren Başkan Başdeğirmen, "Gördüm ki vatandaşlarımız çok mutlu ve buranın bu hale gelmesinden memnun. Belediye alımından çok memnunlar. Yani belediyenin devreye girmesi insanlarımızı rahatlatmış bir memnuniyet olmuş, bir güven doğmuş. Buraların cumadan itibaren bütün çöp konteynerlerini değiştirdik. Yeni konteynerler koyduk. Temizlik ekiplerimiz sürekli burada çalışıyorlar. Bakımsız kalan bazı ağaçlar var, kuruyan ağaçlar var, onları yenilemek için tespitlerini yaptık. Park Bahçeler, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürümüz burada. Isparta Belediyesi olarak diğer kurumlarımızla beraber buradayız. İnşallah bu yıl içerisinde vatandaşlarımızın çok daha huzurlu ve burayı güzel kullanmaları anlamında elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Tüm bu yatırımları ve düzenlemeleri yaparken vatandaşlardan da bazı isteklerinin bulunduğunu dile getiren Başdeğirmen, "Görüyoruz ki bu yapılan hizmetlerin birçoğu hoyratça kullanılıyor" derken, bazı oturma guruplarının kırıldığını, bazı atıkların çöp kutuları yerine yerlere atılmasından dolayı duyduğu üzüntüsünü dile getirdi. Başdeğirmen, "Neden bizim kamelyalarımız yakılır, neden kırılır, neden yerlerinden kaldırılıp ters çevrilir, neden çöpler yerlere atılır? Bunlar bizi üzen şeyler. Burada vatandaşlarımızdan ricamız temizliklere dikkat etsinler. Bundan bizde son derece memnun oluruz ve çok daha iyilerini çok daha güzelini yapmak için çok büyük istek ve şevkle çalışmaya devam ederiz. Bugün bu işe destek vermeye gelen tüm kurumlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza da burada güzel vakitler geçirmelerini diliyorum" dedi. - ISPARTA