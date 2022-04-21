Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi - Son Dakika

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Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi

21.04.2022 10:10
Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyeler Birliği olağan toplantısı Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyeler Birliği Nisan ayı olağan meclis toplantısı İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Salonu'nda yapıldı. Hazirun listesinin tamamına yakın üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda 2021 faaliyet ve kesin hesap raporları, encümen üyelik seçimleri ve ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı.

Toplantıda, 2021 kesin hesap ve faaliyet raporları katılımcılara kalemler halinde okunarak oy birliği ile kabul edildi. Ardından encümen üyelikleri için katılımcılar arasında yapılan gizli oylama sonucunda 20 oy ile Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, 20 oy ile Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, 20 oy ile Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve 20 oy ile İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in olması oy birliği ile kabul edildi.

Plan Bütçe Komisyonu üyelikleri için katılımcılar arasında yapılan işaretli oylama sonucunda Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin olması oy birliğiyle kabul edildi.

Ücret ve Tarife Komisyonu üyelikleri için ise Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Yıldız olmasına oy birliği ile karar verildi.

Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, toplantının sonunda katılımcı belediye başkanı ve meclis üyelerine teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. - BİLECİK

Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi
Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi
Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi

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Meclis Başkanı, Mustafa Yaman, Bilecik, Nisan, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Görüşülen bütün maddeler oy birliği ile kabul edildi - Son Dakika


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